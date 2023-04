Dreiste Trickdiebin bestiehlt Seniorin in Horgauergreut

Am Freitag, den 07.04.2023, gegen 13:00 Uhr, klingelte eine geschätzt ca. 25 Jahre alte Frau mit südländischem Aussehen an der Wohnanschrift der 72 Jahre alten Geschädigten in Horgauergreut.

Die unbekannte Täterin zeigt der Frau einen Zettel vor, auf welchem sie angab, eine kranke Mutter und kranke Kinder zu haben. Die Geschädigte händigte der Täterin daraufhin zunächst einen kleinen Betrag Bargeld aus. Weiterhin bat die Täterin noch die Toilette der Geschädigten benutzen zu dürfen, was ihr auch erlaubt wurde. Dabei muß die Täterin in einem unbeobachteten Moment eine Goldkette von einem Regal des Badschrankes entwendet haben. Das Fehlen der Kette fiel der Geschädigten allerdings erst später auf. Der

Diebstahlschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Wer Hinweise zur Identität der unbekannten Täterin geben kann, wird gebeten, sich

bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0 zu

melden.

