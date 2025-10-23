Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Dreister Trickbetrug in Bayreuth: Männer fliehen nach gescheitertem Diebstahl bei Seniorin in der Wotanstraße
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Dreister Trickbetrug in Bayreuth: Männer fliehen nach gescheitertem Diebstahl bei Seniorin in der Wotanstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der Wotanstraße ein versuchter Trickdiebstahl, bei dem zwei unbekannte Männer versuchten, eine Seniorin zu bestehlen. Die Tatverdächtigen gaben vor, einen Zettel zu benötigen, und verschafften sich so Zugang zur Wohnung der 84-jährigen Frau.

Die Täterbeschreibung

Während die Seniorin nach einem Zettel suchte, begann einer der Männer, Gegenstände aus ihrer Wohnung zu entwenden. Die Frau bemerkte jedoch den Diebstahlsversuch und reagierte schnell: Sie schrie die Männer an, woraufhin diese die Wohnung verließen und in Richtung des Edeka-Marktes in der Gravenreuther Straße flüchteten.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen ist wie folgt:

  • Tatverdächtiger 1: etwa 45 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, schwarzer Bart, schwarze Kleidung, sehr gepflegtes, ausländisches Erscheinungsbild.
  • Tatverdächtiger 2: etwa 55 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, langer, grauer Bart, grüne Jacke, Umhängetasche.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Sie bitten Zeugen, die am Mittwochnachmittag Beobachtungen in der Wotanstraße oder Gravenreuther Straße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0921/506-0 an die Kripo Bayreuth gerichtet werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel