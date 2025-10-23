Dreister Trickbetrug in Bayreuth: Männer fliehen nach gescheitertem Diebstahl bei Seniorin in der Wotanstraße

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der Wotanstraße ein versuchter Trickdiebstahl, bei dem zwei unbekannte Männer versuchten, eine Seniorin zu bestehlen. Die Tatverdächtigen gaben vor, einen Zettel zu benötigen, und verschafften sich so Zugang zur Wohnung der 84-jährigen Frau.

Die Täterbeschreibung

Während die Seniorin nach einem Zettel suchte, begann einer der Männer, Gegenstände aus ihrer Wohnung zu entwenden. Die Frau bemerkte jedoch den Diebstahlsversuch und reagierte schnell: Sie schrie die Männer an, woraufhin diese die Wohnung verließen und in Richtung des Edeka-Marktes in der Gravenreuther Straße flüchteten.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen ist wie folgt:

Tatverdächtiger 1: etwa 45 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, schwarzer Bart, schwarze Kleidung, sehr gepflegtes, ausländisches Erscheinungsbild.

Tatverdächtiger 2: etwa 55 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, langer, grauer Bart, grüne Jacke, Umhängetasche.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Sie bitten Zeugen, die am Mittwochnachmittag Beobachtungen in der Wotanstraße oder Gravenreuther Straße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0921/506-0 an die Kripo Bayreuth gerichtet werden.