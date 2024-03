Dritter Sieg in Serie | Der FC Augsburg klettert nach dem Erfolg über Heidenheim weiter nach oben

Der FC Augsburg konnte sich im kleinen Schwabenderby gegen Heidenheim mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Heimerfolg den dritten Sieg in Serie sichern. Der Erfolg lässt den FCA weiter in der Tabelle klettern.



Kleines Schwabenderby in Augsburg. Der FCA empfing den Aufsteiger aus Heidenheim. Im Hinspiel hatte es zum Einstand von Jess Thorup ein 5:2 auf der Alb gegeben. Ein Dreier und damit der dritte Erfolg in Serie war an diesem Samstag das Ziel.

Augsburg hat das Spiel unter Kontrolle

Die Anfangsphase versuchten die Hausherren dort weiterzumachen, wo sie vor einer Woche in Darmstadt (6:0) aufgehört hatten. Mit einem ordentlichen, ruhigen Spielaufbau arbeiteten sie sich gegen den engagierten FCH immer wieder vor das Tor von Kevin Müller. Als Heidenheims Mainka nach einer Vargas-Flanke in einer Abwehraktion den Ball Richtung spitzelte, war der gute Schlussmann erstmals wirklich gefordert (21.).

Aus der anschließenden Ecke resultierte dann die verdiente Führung. Maier brachte die Kugel zu Gouweleeuw, der sie frei stehend aus etwa zehn Metern in die Maschen nagelte (22.). Der Treffer gab den Augsburgern weitere Sicherheit. Die Fuggerstädter hatten die Partie mit rund 70 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit gut unter Kontrolle. Die Pausenführung ging absolut in Ordnung.

Viel Kampf, wenige Chancen

Das Spiel sollte auch nach dem Seitenwechsel seine Optik behalten. Augsburg gelang es, den Gästen kaum einen Stich zu lassen, die beste Gelegenheit für Heidenheim jagte Dovedan per Distanzschuss über das Tor (54.). Nachdem man einige Minuten versucht hatte, das Spiel gemächlich zu verwalten, legte die Thorup-Truppe nach diesem Warnschuss wieder eine Schippe drauf. Iago war nach einem feinen Vargas-Zuspiel kurz vor dem zweiten Treffer, der starke FCH-Schlussmann Müller warf sich aber in den Schuss und verhinderte so den möglichen K.O. (67.). Es sollte in einer von vielen Zweikämpfen dominierten zweiten Halbzeit die einzige Großchance auf den zweiten Treffer bleiben. Erst in der Schlussphase versuchten konnten sich beide Offensivabteilungen noch einmal vor dem jeweils gegnerischen Tor anmelden. Dinkci (Heidenheim) per Kopfball und Tietz (Augsburg) mit einem Distanzschuss aus rund 17 Metern verpassten aber das Ziel. Das 1:0 hatte somit bis zum Schlusspfiff Bestand.

Auch wenn die Brenzstädter angetrieben von gut 3.000 Schlachtenbummlern eine gute Visitenkarte am Lech abgaben, der 1:0 war am Ende knapp, aber durchaus verdient. Der FC Augsburg sammelt mit dem dritten Sieg in Serie drei wichtige Punkte und klettert mit nun 32 Punkten (zwischenzeitlich) bis auf Rang 8 der Bundesligatabelle.

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic, Jensen (89. Bauer), Maier (60. Rexhbecaj), Vargas (73. Engels) – Demirovic, Tietz (89. Beljo)

1.FC Heidenheim: Müller – Traoré (68. Busch), Mainka, Gimber, Föhrenbach (78. Schimmer)- Schöppner, Dinkci, Dovedan (68. Sessa), Beste (78.Pick) – Kleindienst, Pieringer (45. Theuerkauf)

Tore: 1:0 Gouweleeuw (22.),

Gelbe Karten: Mbabu, | Gimber, Pick

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 30. 660 (ausverkauft)