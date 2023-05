Drittes Spiel, dritte knappe Niederlage – Eishockey-Nationalmannschaft verliert WM-Spiel gegen die USA

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft muss im dritten WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), erneut eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen.

Nach einem hart umkämpften Spiel, unterliegt das Team um Bundestrainer Harold Kreis den favorisierten Amerikanern mit 2:3. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren in Unterzahl der Augsburger Panther Samuel Soramies (31.) und Justin Schütz (40.). Der Augsburger NHL-Profi Nico Sturm wurde vor 8.003 in der Nokia Arena in Tampere als bester deutscher Spieler ausgezeichnet.









Bundestrainer Harold Kreis: „Das ist natürlich ärgerlich, dass die Mannschaft heute wieder ohne Punkt das Eis verlassen musste. Wir haben heute ein paar Minuten gebraucht bis wir komplett in der Partie waren, aber dann haben wir auf Augenhöhe mit den Amerikanern gespielt. Die Mannschaft hat Rückgrat gezeigt, gekämpft und hat sich spielerisch gut präsentiert und das bleibt uns auf jeden Fall für die nächsten Aufgaben erhalten.“

Das vierte WM-Vorrundenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft am Donnerstag, den 18. Mai 2023 gegen Dänemark. Spielbeginn ist um 19:20 Uhr deutscher Zeit.