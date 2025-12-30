DRK für verpflichtende Kurse an Schulen zur Wiederbelebung

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzt sich für verpflichtende Kurse an Schulen zur Wiederbelebung von Menschen ein.

Notarzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DRK-Präsident Hermann Gröhe sagte der “Rheinischen Post” (Dienstag): “Es gibt einen großen Nachholbedarf bei der Ausbildung in Wiederbelebungsmaßnahmen. Hier müssen wir besser werden.”

Gröhe ergänzte: “Wir müssen die Wiederbelebung bundesweit und regelmäßig als verpflichtendes Thema in Schulen behandeln.” Einige Bundesländer würden hier bereits vorangehen. “Das ist wichtig. Denn der plötzliche Herzstillstand ist eine der häufigsten Todesursachen in diesem Land.” Wenn aber ein Mensch einen Herzstillstand erleide, “müssen andere sofort mit einer Herzdruckmassage beherzt eingreifen”, sagte Gröhe.