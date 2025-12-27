Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
2.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dröge wirft AfD Provokationen und “Selbstmitleid” vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, wirft der AfD vor, im Bundestag immer offensiver zu provozieren und sich als Opfer zu inszenieren.

Dröge Wirft Afd Provokationen Und &Quot;Selbstmitleid&Quot; Vor
Katharina Dröge neben AfD-Abgeordneten, via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Samstagausgabe) sagte Dröge, die AfD-Abgeordneten legten es “darauf an, Bundestagsdebatten zu stören und dabei Ordnungsrufe zu provozieren. Anschließend inszenieren sie sich mit selbstmitleidigem Gejammer.” Das gehöre zum “Drehbuch”, sagte Dröger.

Die Strategie der AfD sei offensichtlich. “Darauf sollte niemand reinfallen”, betonte Dröge. Zur Zunahme von Ordnungsrufen für AfD-Abgeordnete sagte Dröge, darüber “entscheidet das Präsidium des Bundestags”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...
Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.

Neueste Artikel