Drogenrazzia im Landkreis Dingolfing-Landau: Polizei durchsucht Räume eines 52-Jährigen und stellt Waffen sowie Betäubungsmittel sicher

DINGOLFING, GOTTFRIEDING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, durchsuchte die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die Wohn- und Geschäftsräume eines 52-jährigen Mannes. Diese Maßnahme erfolgte aufgrund des Verdachts, dass der Deutsche aus dem Landkreis Dingolfing-Landau einem 25-jährigen Italiener über längere Zeiträume hinweg eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt haben soll. In diesen Räumen sollen Betäubungsmittel gelagert, abgepackt und umgepackt worden sein. Zusätzlich steht der Mann im Verdacht, Kokain von dem 25-Jährigen erworben zu haben.

Festnahme des 25-Jährigen und Ermittlungen

Der 25-jährige Italiener wurde bereits Anfang August 2025 in Dingolfing festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut führten schließlich zum heutigen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Dabei rückten auch vier weitere Männer in den Fokus, da sie dem 25-Jährigen angeblich beim Weiterverkauf des Rauschgifts unterstützt haben sollen.

Sicherstellungen bei Durchsuchungen

Bereits zuvor wurden in der Wohnung eines Tatverdächtigen über 20 kg Amphetamin, etwa 1 kg Heroin und rund 1 kg Kokain sowie Bargeld sichergestellt. Bei der heutigen Durchsuchung wurden neben einer kleinen Menge Kokain etwa 100 Gramm Marihuana, verschiedene PTB-Waffen, eine scharfe Schusswaffe und diverse Datenträger beschlagnahmt. Eine aufgefundene Handgranate entpuppte sich nach Prüfung durch das Bayerische Landeskriminalamt als Attrappe.

Veröffentlicht: 30.10.2025, 15.25 Uhr