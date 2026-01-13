Newsletter
Drogenrazzia in Simbach und Winhöring: Drei Festnahmen und umfangreiche Funde
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Drogenrazzia in Simbach und Winhöring: Drei Festnahmen und umfangreiche Funde

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, 9. Januar 2026, führte die Kriminalpolizei Mühldorf in Zusammenarbeit mit Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei (SEK Südbayern) eine großangelegte Razzia in mehreren Wohnungen in Simbach/Inn und Winhöring durch. Ziel der Mission war es, zwei Männer und eine Frau aus den Landkreisen Altötting und Rottal-Inn festzunehmen, die des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der illegalen Einfuhr von Methamphetamin (Crystal) verdächtigt werden. Nach Haftbefehlen auf Antrag der Staatsanwaltschaft befinden sich die drei Personen nun in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Drogen, Bargeld und Waffen sicher.

Monatelange Ermittlungen führten zum Erfolg

Die erfolgreiche Aktion basierte auf monatelangen Ermittlungen und operativen Maßnahmen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Mühldorf, die in Kooperation mit mehreren Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd durchgeführt wurden. Besonders Winhöring im Landkreis Altötting rückte dabei in den Fokus der Ermittlungen. Am Abend des 9. Januar konnte das SEK Südbayern die drei Verdächtigen, zwei Männer im Alter von 44 und 58 Jahren sowie eine 34-jährige Frau, festnehmen.

Umfangreiche Durchsuchungen und Sicherstellungen

Im Rahmen der Ermittlung wurden mehrere Wohnungen und Objekte akribisch durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden zahlreiche Waffen, darunter Messer, eine Machete, Baseballschläger und eine Pistole. Zudem wurde knapp 1 Kilogramm Marihuana, mehrere hundert Ecstasy-Pillen, Crystal-Meth und psychoaktive Pilze sichergestellt.

Haftbefehle erlassen

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte daraufhin Haftanträge gegen alle drei Verdächtigen wegen dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge Methamphetamin. Am 10. Januar 2026 erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht die entsprechenden Haftbefehle. Die Verdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Kriminalpolizei Mühldorf setzt ihre Ermittlungen fort.

