Drohnenflüge und Drogenhandel: Polizeieinsatz bei Central European Rally in Niederbayern

PASSAU, LKR. PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Von Donnerstag (16.10.2025) bis Sonntag (19.10.2025) lockte die „Central European Rally“ (CER) im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien zahlreiche Motorsportbegeisterte an. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Niederbayern sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Spannende Wertungsprüfungen und Sicherheit im Fokus

An vier Tagen wurden in den Gemeindebereichen Bad Griesbach, Hauzenberg, Freyung und Wegscheid spannende Wertungsprüfungen ausgetragen. Die Veranstaltung endete heute mit der Siegerehrung im Service Park. Trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen, bedingt durch Zuschauerströme, verlief das Event laut Polizei weitestgehend störungsfrei. Verkehrliche Maßnahmen halfen, die Probleme schnell zu beheben.

Drohnen, Verkehrsunfälle und Drogenvergehen

Widerrechtliche Drohnenflüge wurden registriert, was zu Ermittlungen gegen fünf Drohnenbetreiber führte, eine Drohne wurde sichergestellt. Im Verlaufe des Events ereigneten sich neun Verkehrsunfälle auf den An- und Abfahrtswegen, darunter ein Wildunfall und ein schwerer Unfall mit einem Polizeifahrzeug.

Erfolgreiche Polizeiarbeit und positives Fazit

Am Freitag wurde ein 26-jähriger Italiener erwischt, wie er Marihuana an einen minderjährigen Zuschauer verkaufte. Ihm drohen rechtliche Konsequenzen wegen illegalen Drogenhandels. Kurz darauf stellte sich auch heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führte, was zu einem erneuten Eingreifen der Polizei führte.

Die niederbayerische Polizei zieht ein positives Fazit der Veranstaltung. „Die Zusammenarbeit zwischen allen eingesetzten Kräften der Blaulichtorganisationen hat hervorragend funktioniert. Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und dem Veranstalter war auch dieses Jahr wieder problemlos.“, resümierte Leitender Polizeidirektor und Einsatzleiter Stephan Seiler.