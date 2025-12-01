Newsletter
Montag, Dezember 1, 2025
Drosten in Enquete-Kommission: “Es gibt keine deutsche Pandemie”

Der Virologe Christian Drosten hat den Umgang in Deutschland mit der Corona-Pandemie verteidigt.

Drosten In Enquete-Kommission: &Quot;Es Gibt Keine Deutsche Pandemie&Quot;
Anhörung der Corona-Enquete-Kommission am 01.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Es gibt keine deutsche Pandemie”, sagte Drosten am Montag in der Anhörung der Enquete-Kommission Corona des Bundestags. “Fachexpertise ist international. Die Vorstellung, dass einzelnen Gesundheitssystemen vieler Länder dieselben groben Fehler unterlaufen sind und dies von der internationalen Fachgemeinschaft nicht bemerkt wurde, ist nicht mit der Realität abzugleichen.”

Die Gefahr der Pandemie sei von der “dynamischen Übertragbarkeit” des Virus ausgegangen und nicht von kleinteilig diskutierten statistischen Werten wie der Sterblichkeit im Vergleich zur Grippe beispielsweise, so Drosten weiter. In “jedem Szenario einer unkontrollierten ersten Welle” hätten sich sehr hohe Patienten- und Todesfallzahlen ergeben.

Gerade in dieser frühen Welle sei die “Effizienz der deutschen Pandemiekontrolle” international anerkannt worden, fügte der Virologe hinzu. Neben der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes sei auch die frühzeitige flächendeckende Verfügbarkeit einer PCR-Diagnostik entscheidend gewesen. Durch eine daraus resultierende Verzögerung der Infektionsketten sei Zeit für politische Entscheidungsfindungen gewonnen worden.

Kritik äußerte er an einem zu selektiven Schutz für ältere Menschen. Dabei seien jüngere Menschen aus Risikogruppen zunächst teilweise übersehen worden. Weiter sprach sich Drosten für eine gut finanzierte Infektionsforschung aus. Pandemiekontrolle werde auch in Zukunft nach dem Motto “Wir bauen das Schiff, während wir schon lossegeln müssen” funktionieren. Dafür brauche es tagesaktuelle Forschungsergebnisse.

