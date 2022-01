Drosten: Omikron wird in China Probleme machen

Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus sich unabhängig von den anstehenden Olympischen Winterspielen auch in China ausbreiten wird. „Ich bin mir nicht sicher, ob man Olympische Spiele braucht, um Omikron nach China einzutragen“, sagte er im Deutschlandfunk. „Ich glaube, das Virus ist da auch schon.“

Polizisten in China, über dts Nachrichtenagentur

Olympia würde da „gar nicht mehr so viel noch oben draufsetzen“. Insgesamt müsse man sich über diese Konstellation Sorgen machen. Die Impfstoffe, die in China verimpft wurden, wirkten sehr schlecht gegen Omikron, so Drosten.

Notwendig seien Impfungen mit mRNA-Wirkstoffen, „dann kriegt man wieder eine ganz gute Wirkung“. Das werde man aber so schnell nicht hinkriegen. „Darum wird man in China wahrscheinlich Kontaktreduktionsmaßnahmen brauchen und die werden wahrscheinlich geografisch immer weiter auch notwendig sein und um sich greifen“, fügte der Virologe hinzu. Das sei wahrscheinlich auch für die Wirtschaft eine „relevante Implikation“.