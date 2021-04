„Drucker hassen die Menschheit“ – und was man dagegen tun kann

IT-Service – Diplomaten an vorderster Front

Um derartige Szenen zu vermeiden, hilft oft ein IT-Service. Er besteht aus speziell geschulten Mitarbeitern, die die Sprache der verschiedenen Druckerarten verstehen. Sie wenden ein Höchstmaß an Diplomatie an, um die Geräte zur Mitarbeit zu bewegen. Dabei stellen Sie oft einen engen Kontakt her und schrecken auch vor dem komplexen Ökosystem unter dem Schreibtisch nicht zurück. Diverse Beulen zeugen regelmäßig vom harten Kampf um den Frieden. In der Regel ist der Vermittlungsversuch jedoch erfolgreich und sorgt bei allen Beteiligten für Erleichterung und gute Laune.

Ein Gastbeitrag von IT-Service René Keil