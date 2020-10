Dschungellandschaft an der Bushaltestelle in Neusäß-Ottmarshausen

Ein Vogel, ein Panther und ein Faultier mitten im Dschungel, im Hintergrund ein sprudelnder Wasserfall: Die Trafostation der Stadtwerke Augsburg (swa) in Neusäß/Ottmashausen, die Jugendliche aus der KJF Fachklinik Josefinum gemeinsam mit dem Graffitiverein „Die Bunten“ jetzt besprayt haben, erinnert an eine Szene aus dem Dschungelbuch. Das Dschungel-Häuschen befindet sich direkt an der Haltestelle Schmutterbrücke in Ottmarshausen und ist nicht nur ein echter Hingucker, es versüßt auch das Warten auf den Bus.

Kreativ sein und Zusammenhalt stärken

Im Rahmen des swa Graffiti-Projekts haben sich einige der Patienten der Therapiestation getroffen, um ihrer Kreativität an der ersten Graffiti-Station in Neusäß freien Lauf zu lassen. Die Profis von den Bunten standen ihnen dabei mit der richtigen Technik und der Ausrüstung für das Sprayen zu Seite. Die Motive auf der Trafostation symbolisieren den Kontrast zwischen friedlicher Dschungellandschaft und der Angst vor den Tieren, die gleichzeitig niedlich aussehen. Auf der Rückseite haben die Jugendlichen den Namen ihrer Station, C4, als Graffiti verewigt. Bei dem Projekt ging es vor allem darum, die Gemeinschaft zwischen den Jugendlichen zu stärken und ihnen durch das Sprayen eine Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität auszuleben.

Gruppen, die selbst am swa Graffiti-Projekt teilnehmen möchten, können sich direkt an die Stadtwerke Augsburg wenden (Thomas Hosemann, Tel.: 0821 / 6500-8038; E-Mail: thomas.hosemann@sw-augsburg.de).