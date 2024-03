Duell im Kampf um die Playoff – Die BG Leitershofen/Stadtbergen muss ins direkte Duell mit den Fellbach Flashers

Die BG Leitershofen/Stadtbergen startet im Kampf um die begehrten Play-Off Plätze am Samstagabend in die entscheidende Saisonphase in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. In der Stadtberger Sporthalle erwartet man dann um 19.30 Uhr die SV Fellbach Flashers. Das Spiel hat eine besondere Brisanz, da die Stuttgarter Vorstädter der direkte und punktgleiche Verfolger der Kangaroos in der Tabelle sind.

Die Tabellenkonstellation könnte fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde kaum enger sein. Ludwigsburg liegt aktuell mit 22 Zählern auf Platz sieben, dahinter folgen der FC Bayern, die Kangaroos, Fellbach und Speyer mit je 20 Pluspunkten. Die Münchner haben dabei ein Spiel weniger ausgetragen und Speyer eine Partie mehr. Nur zwei dieser fünf Mannschaften werden den Sprung in die Play-Offs schaffen. In der Annahme, dass die Mannschaften ab Platz sechs aufwärts im Klassement zwar auch noch punkteseitig in Reichweite befinden, sich aber inzwischen einen kleinen, aber wohl entscheidenden Vorsprung erarbeitet haben. Demzufolge wartet auf die Leitershofer am Samstag erneut ein „Spiel des Jahres“. Ein Match, das man unbedingt gewinnen muss, der Gegner aber eben auch. Dass die Stadtberger seit letzter Woche auch rechnerisch zumindest den Klassenerhalt geschafft haben, mag fünf Spieltage vor Schluss eine gleichsam beachtenswerte als auch angenehme Randerscheinung sein für einen der kleinen Vereine in der Liga. Anspruch und Ehrgeiz aber liegen natürlich in dieser Saison weit höher bei Team und Management. BG-Coach Emanuel Richter: „Das Spiel am Samstag ist für beide Teams wie ein Pre-Play-Off, ich lade daher alle Fans ein, in die Halle zu kommen und mein Team zu unterstützen. Wir haben die letzten Niederlagen aufgearbeitet und sind bereit, den Kampf anzunehmen gegen einen sehr guten Gegner. Das wird eine heiße Kiste, auf die sich die Fans freuen dürfen“, so Richter. Auch der sich zuletzt in sehr guter Form befindende BG-Guard Basti März sieht dem Samstag positiv entgegen, die letzten Niederlagen sind für ihn kein Problem. Im Interview mit dem BG-Stadionmagazins JUMP äußert er sich wie folgt: „Wir hatten drei schwierige Spiele gegen die Teams auf Platz zwei, drei und sechs in der Tabelle, davon zwei Mal auswärts. Zumindest gegen Ulm und Erfurt waren wir dran, uns ist es dann aber leider nicht gelungen, etwas Zählbares in Form von Punkten mitzunehmen. Das motiviert uns aber umso mehr für das Heimspiel gegen Fellbach. Wir wollen mit aller Kraft in die Play-Offs“, so März. Personell gibt es keine Veränderungen, man wird wohl in Bestbesetzung auflaufen können.

Spielen die Kangaroos in der PRO B oftmals gegen sehr junge Mannschaften, wartet am Wochenende ein routinierter Gegner auf die Stadtberger. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Brian Butler (32) lernte einst das Basketballspielen in Stadtbergen. Nach zahlreichen Profistationen, zuletzt in Koblenz, lässt er seine Karriere im Remstal keineswegs ausklingen, sondern performt Woche für Woche mit absoluten Topleistungen. Zu BG-Sportchef Stefan Goschenhofer pflegt er immer noch beste Beziehungen. Andreas Kronhardt (34) ist vielen BG-Fans aus der Saison 2011/2012 noch in guter Erinnerung, als er damals unter den Körben der Augsburger Sporthalle in der PRO A für die Kangaroos als absoluter Leistungsträger aktiv war und anschließend ebenfalls bei zahlreichen renommierten Vereinen wie zum Beispiel Rasta Vechta, Kirchheim oder Crailsheim höherklassig spielte. Kronhardt stammt aus Schwäbisch-Hall und ist nun wieder geographisch in der alten Heimat angekommen. Aber auch Lars Berger (28), Andre Gilette (33) und Zaire Thompson (28) punkten allesamt durchschnittlich zweistellig. Beim 79:76 Überraschungssieg gegen Oberhaching letzte Woche überzeugtem darüber hinaus auch Mark Golder (24) und der Bulgare Nikola Jekov, so dass dessen Landmann Kristyian Borisov in seiner Funktion als Headcoach der Württemberger durchaus auch bedenkenlos Alternativen von der Bank auf das Spielfeld bringen kann.

Derby für das zweite Team

Im Vorspiel empfängt in der Regionalliga Mitte die zweite Garnitur der Kangaroos im Lokalderby den TV Augsburg (16.30 Uhr). Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei, jedoch müssen die Zuschauer anschließend die Halle wieder verlassen. Einlass zum PR-B Spiel ist dann ab ca. 18.15 Uhr. Die Verantwortlichen der BG empfehlen, aufgrund der hohen Kartennachfrage die Tickets bereits vorab im Online-Shop der Kangaroos unter hessing-kangaros.de zu ordern. Jedoch wird die Abendkasse auch geöffnet sein, dazu ist auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm in der Stadtberger Sporthalle geboten.