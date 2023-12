Dürr: Leitkultur-Begriff im CDU-Grundsatzprogramm „zu schwammig“

Für FDP-Fraktionschef Christian Dürr ist der Begriff „deutsche Leitkultur“ im neuen Grundsatzprogramm der CDU „zu schwammig“ formuliert. Es bleibe unklar, was genau darunter zu verstehen sein soll, sagte Dürr dem Sender ntv. „Unter Leitkultur versteht wahrscheinlich sogar jedes CDU-Mitglied etwas anderes. Mein Vorschlag an die Union wäre, im Jahr 2023/24 anzukommen und sich darüber Gedanken zu machen, wie man ein modernes Einwanderungsland wird (…) und dass man Migration ordnen muss – also in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme.“

Christian Dürr (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Diese Debatte wäre ihm lieber als über eine „Leitkultur“ zu reden, „mit der man nicht so wahnsinnig viel anfangen kann“, so der FDP-Politiker.