DuMont verkauft „Mitteldeutsche Zeitung“ an Bauer

Die Kölner Mediengruppe DuMont verkauft die „Mitteldeutsche Zeitung“ an die Bauer-Media-Group. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt, teilte DuMont am Mittwoch mit. Der Deal umfasst demnach neben der größten Regionalzeitung im Süden Sachsen-Anhalts auch das News-Portal der MZ, zwei Anzeigenblätter, Aktivitäten in Logistik und Druck, den regionalen TV-Sender „TV Halle“ sowie Aktivitäten in Ticketing und Satz-Dienstleistungen.

Mitteldeutsche Zeitung (MZ), über dts Nachrichtenagentur

Die rund 1.100 Mitarbeiter sollen übernommen werden und sämtliche vertraglichen Vereinbarungen bestehen bleiben. „Die Nutzung von Synergien ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im regionalen Zeitungsgeschäft“, ließ sich DuMont-Aufsichtsratchefin Isabella Neven DuMont zitieren. „Wir sind davon überzeugt, dass die Bauer-Media-Group der richtige neue Eigentümer für diesen Kurs ist.“

Bauer verlegt in Sachsen-Anhalt bereits die Magdeburger „Volksstimme“.