Duo nutzt Ablenkungsmasche für Kassenraub in Bamberger Supermarkt – Polizei ermittelt

Bamberg. Am Mittwochabend versuchten zwei Männer, durch eine gezielte Ablenkung eines Kassierers, Bargeld aus der Kasse eines Verbrauchermarktes in Bamberg zu stehlen. Bereits am Vortag waren sie dort mit der gleichen Masche erfolgreich. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Diebstahl durch Ablenkung

Gegen 19:15 Uhr befand sich ein 28-jähriger Algerier in dem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße. Während des Bezahlvorgangs schob er geschickt seine Geldbörse vom Tresen des Kassenbereichs. Als der Kassierer sich bückte, um die Geldbörse aufzuheben, nutzte der Mann den Moment und entwendete mehrere Geldscheine im Wert von circa 600 Euro aus der offenen Kasse. Sein 32-jähriger russischer Komplize hielt währenddessen im Eingangsbereich des Ladens Wache. Der Kassierer bemerkte den Diebstahl sofort und forderte die Rückgabe des entwendeten Bargeldes.

Wiederholungstäter in Bamberg

Bereits am Tag zuvor hatten die beiden Männer mit der gleichen Taktik 150 Euro aus demselben Supermarkt gestohlen. Nach den aktuellen Erkenntnissen werden sie zudem für weitere Diebstähle in der Region verantwortlich gemacht.

Ermittlungen wegen Trickdiebstahls

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen. Das Vorgehen zeigt die Raffinesse der Täter, die gezielt auf die Ablenkung ihrer Opfer setzen.