Durch Drohne aufgeschreckt | Pferd auf Weide bei Altenmünster verletzt

Eine 58jährige Frau aus Gundelfingen erstattete am Freitag, den 27.02.2021, bei der Polizei in Zusmarshausen Anzeige gegen unbekannt. Die Frau ist Eigentümerin zweier Pferde, die in der Pferdepension „Forstbachhof“ in Altenmünster-Hennhofen, stehen.

Nach Angaben der Anzeigeerstatterin wurde eines ihrer Pferde, eine Stute, am Donnerstag, den 25.02.2021, im Zeitraum von 16.30 bis 17.30 Uhr, vermutlich von einer schwarzen, tellergroßen Drohne, auf einer Weide aufgeschreckt. Die Stute schlug nach der Drohne, blieb dabei mit dem linken Hinterbein an einem elektrischen Zaun hängen und zog sich Schnittverletzungen zu. Diese Verletzungen mussten tierärztlich behandelt werden. Wem die Drohne gehört bzw. wer das Fluggerät steuerte, ist derzeit nicht bekannt.

Laut Angaben der Geschädigten soll die unbekannte Drohne von anderen Pferdebesitzern mehrmals vor Ort gesichtet worden sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Nr. 08291/1890-0 entgegen.

