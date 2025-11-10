Newsletter
Politik & Wirtschaft
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag wird auf 2,9 Prozent festgelegt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat angekündigt, den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag für die Krankenkassen am Montag auf 2,9 Prozent festzulegen.

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam im sogenannten Schätzerkreis mit den Kassen und anderen Experten festzulegen, wie hoch der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitrag zu erwarten ist. Und den werden wir an diesem Montag auf 2,9 Prozent festlegen und veröffentlichen”, sagte Warken der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe).

Sie wies jedoch darauf hin, dass der tatsächliche Zusatzbeitrag von den Krankenkassen individuell festgelegt wird. “Das hat vor allem etwas mit der wirtschaftlichen Situation der jeweiligen Krankenkasse zu tun. Da Wettbewerb unter den Kassen herrscht, muss jede Einzelne schauen, wie sie mit ihren Einnahmen und Ausgaben wirtschaftet”, so Warken. “Manchen gelingt das besser als anderen und deshalb gibt es unterschiedliche Zusatzbeiträge”, so die Gesundheitsministerin.

“Versicherte müssen für sich abwägen, ob sich ein Kassenwechsel lohnt – auch ich habe das als gesetzlich Versicherte im Blick. Das ist nicht immer der Fall, selbst wenn der Zusatzbeitrag über dem Schnitt liegen sollte. Beitragssatz und Leistungen sollten immer abgewogen werden”, so die CDU-Politikerin.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

