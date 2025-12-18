Newsletter
Durchsuchung in Deggendorf: Verdacht auf Nichtanzeige geplanter Straftaten durch „Kaiserreichsgruppe“-Kontaktperson
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Durchsuchung in Deggendorf: Verdacht auf Nichtanzeige geplanter Straftaten durch „Kaiserreichsgruppe“-Kontaktperson

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LKR. DEGGENDORF. Die Generalstaatsanwaltschaft München und die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) leiten die Ermittlungen gegen einen Verdächtigen im Landkreis Deggendorf. Der Mann steht unter dem Verdacht, geplante Straftaten der sogenannten „Kaiserreichsgruppe“ nicht angezeigt zu haben.

Verdacht der Nichtanzeige von Umsturzplänen

Den Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte spätestens im April 2022 von den Plänen der „Kaiserreichsgruppe“ erfahren haben. Diese Gruppierung wird beschuldigt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gewaltsam durch ein autoritäres Regime basierend auf der Reichsverfassung von 1871 ersetzen zu wollen. Der Gruppe werden Hochverrat und die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Hausdurchsuchung und sichergestellte Gegenstände

Am Mittwoch, den 17.12.2025, durchsuchten Beamte des Kommissariats Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Straubing die Wohnung des Beschuldigten im Landkreis Deggendorf. Dabei fanden die Ermittler diverse Speichermedien wie Mobiltelefone und Notebooks sowie über 140 Packungen Munition, einen Vorderlader und ein verbotenes Einhandmesser.

Ermittlungen werden fortgeführt

Die Generalstaatsanwaltschaft München ist allein verantwortlich für die Presseauskünfte und erinnert an die Unschuldsvermutung des Beschuldigten.

Veröffentlicht: 18.12.2025, 09.05 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

