Durchwachsenes Testwochenende für den TSV Rain

Der TSV Rain präsentierte ein durchwachsenes Testwochenende mit Sieg und Niederlage.

Der TSV Rain gewann sein Testspiel gegen den Landesligisten FC Ehekirchen deutlich mit 7:0. Obwohl die erste Halbzeit recht ausgeglichen war, zeigte der Bayernligist in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit.

In einem guten Spiel von beiden Seiten brachte Michael Senger (28.) per Strafstoß und Tim Härtel (45.) die Gäste zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Heimelf alle Dämme. Die Blumenstädter übernahmen die Spielkontrolle und kombinierten sich ein ums andere Mal vor das gegnerische Tor. Tim Härtel (58. und 65.) erhöhte auf 4:0. Der Ex-Ehekirchner Muris Avdic (76.) und Neuzugang Zoran Angelo Dimitrijevic in der 80. Minute sorgten für 6:0-Zwischenstand. Als bei den Gästen die Kräfte und die Konzentration schwanden, hatte auch die Heimelf gute Chance, die sie aber nicht nutzen konnten. Den Schlusspunkt mit seinem vierten Treffer setzte Tim Härtel (86.) zum 7:0-Endstand.

Die Spieler des TSV Rain zeigten sich äußerst effizient und präsentierten eine gute Leistung auf dem Platz.

Gegen Landesligisten eine Niederlage

Im zweiten Testspiel des Wochenendes konnte der TSV Rain nicht an die Leistung vom Vortag anknüpfen und verlor gegen den Landesligisten SC Aufkirchen mit 1:2.

Die Blumenstädter waren das technisch versiertere Team und hatten auch mehr vom Spiel. Zweimal stand die Querlatte im Weg, bevor der kurz vorher eingewechselte Tim Härtel in der 38. Minute die überfällige Führung mit einem Fernschuss erzielte, zugleich der Pausenstand.



Mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit erzielte Sebastian Beck aus 15 Meter den 1:1-Ausgleich. Die Tillystädter wollten unbedingt das nächste Tor erzielen, schafften es aber nicht, sich entscheidend durchsetzen. In der 62. Minute konnte Oscar Ladenburger einem Rainers Verteidiger den Ball abluchsen, rannte allein aufs Tor zu und überwand Florian Rauh im Rainer Kasten zum 2:1. Auch die weiteren Versuche des Bayernligisten, das Ergebnis zu verbessern, verliefen im Sande und man musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

„Am Samstag haben wir gegen den FC Ehekirchen in Bestbesetzung einen beeindruckenden 7:0-Sieg erzielt, und ich war äußerst zufrieden mit der Leistung unseres Teams. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball haben wir eine überragende Leistung gezeigt. Es hat mich positiv überrascht, wie gut wir gespielt haben,“ freute sich Rains Sportlicher Leiter Jürgen Meissner. „Allerdings dürfen wir die Niederlage am Sonntag gegen einen Landesligisten nicht einfach so hinnehmen. Ich möchte keine Entschuldigungen vorbringen, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass unser Kader minimal besetzt war und die meisten Spieler noch die Partie vom Samstag in den Beinen hatten. Zusätzlich waren Tim Härtel und Marco Luburic angeschlagen. Die Erfahrungen aus diesem Testspiel-Wochenende sind jedoch eine wertvolle Lektion für uns,“ ergänzte Meissner nach dem Sonntagsspiel.