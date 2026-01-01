Dutzende Tote bei Bar-Explosion in Schweizer Skiort

Bei der Explosion in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana sind in der Silvesternacht Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden mit.

Fahne der Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorfall hatte sich gegen 01:30 Uhr während Silvesterfeierlichkeiten ereignet. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar, die Behörden von Crans-Montana aber nicht von einem Attentat aus. Nach der Detonation war ein großes Feuer ausgebrochen.

Der Walliser Staatsrat hat als Reaktion auf das Unglück die “besondere Lage” ausgerufen. Ziel sei es, möglichst rasch und ohne Verzögerung alle nötigen Einsatzmittel mobilisieren zu können, hieß es. Der Einsatz am Unglücksort war am Donnerstagvormittag noch immer im Gange.