Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DWD: Dezember war außergewöhnlich sonnig und zu trocken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dezember 2025 ist in Deutschland von außergewöhnlich viel Sonnenschein und Trockenheit geprägt gewesen.

Dwd: Dezember War Außergewöhnlich Sonnig Und Zu TrockenWindräder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, stand der Monat unter Hochdruckeinfluss und lag mit einer durchschnittlichen Temperatur von 3,1 Grad Celsius um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Besonders mild war es in der ersten Dekade, als in Hechingen am 9. Dezember mit 17,1 Grad Celsius der höchste Wert des Monats gemessen wurde. Pünktlich zu Weihnachten kehrte der Frost zurück, und die Temperaturen sanken vielerorts auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren.

Der Niederschlag fiel im Dezember 2025 außergewöhnlich gering aus. Deutschlandweit wurden nur 22 Liter pro Quadratmeter registriert, was lediglich etwa 31 Prozent des langjährigen Durchschnitts entspricht. Die meisten Niederschläge traten in der ersten Monatsdekade auf, mit der höchsten Tagesmenge von 63,5 Litern pro Quadratmeter am 7. Dezember in Sankt Blasien-Menzenschwand im Schwarzwald. Zum Monatsende bildete sich in den Mittelgebirgen eine Schneedecke.

Mit 68 Sonnenstunden übertraf der Dezember 2025 den Durchschnittswert deutlich. Besonders im östlichen Bergland und in Süddeutschland wurden teils über 100 Sonnenstunden registriert. Nur der Dezember 1972 brachte mit 76 Stunden noch mehr Sonnenschein.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Anzeige

Presse Augsburg-Gewinnspiel | Der Addnfahrer – „Lausbuam Gschicht´n“ in Augsburg

Anzeige 0
Anzeige | Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms "S'Lem is koa Nudlsubbn", mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Begeisterung sorgte, startet der Addnfahrer im Frühjahr 2025 mit seinem lang ersehnten zweiten Programm "Lausbuam Gschicht'n" auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen.

Neueste Artikel