E-Biker ist tot! 62-Jähriger kommt bei Sturz nahe Döpshofen ums Leben

Am Mittwoch, 14.06.2023 um 22.40 Uhr, fuhr ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Scheppacher Straße am Ortsrand von Döpshofen und bog in einen südlich abzweigenden Feldweg ein.

Von dort wollte er vermutlich um Abzukürzen eine Wiese queren. Beim Befahren der Wiese in der Dunkelheit übersah er trotz Beleuchtung einen Bewässerungsgraben. Durch frontales Einstechen in den Graben mit hoher Geschwindigkeit überschlug er sich über den Lenker. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich mit einem Genickbruch tödliche Verletzungen zu.

Zufällig beobachtete ein Anwohner den in der Wiese fahrenden Mountain-Bike-Fahrer. Als plötzlich in der Dunkelheit die Beleuchtung verschwand, entschloss er sich an der betreffenden Stelle nachzusehen und fand den leblosen 62-jährigen. Er begann sofort mit der Reanimation, die von der Feuerwehr Döpshofen bis zum Eintreffen des Notarztes fortgesetzt wurde. Aber auch der Notarzt musste die Reanimation erfolglos einstellen.

