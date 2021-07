E-Busse im AVV-Regionalbusverkehr sind ein

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr seines Pilotprojektes zur E-Mobilität zurück: seit dem 15.07.2020 fahren zwei Mercedes-Benz eCitaro auf der AVV-Regionalbuslinie 506 zwischen Zusmarshausen und Augsburg-Uniklinik.

Das Jubiläum wurde am 21.7.2021 in der Augsburger Niederlassung der Daimler Truck AG offiziell gewürdigt und von allen Beteiligten als erfolgreicher Pilot mit Vorbildfunktion beschrieben. „Die eBusse haben ihre Leistungsfähigkeit im Feld eindrucksvoll unter Beweis gestellt, tragen in hohem Maße zur Reduzierung von CO2 bei und haben bei allen gesetzten Zielen unsere Erwartungen übertroffen“, betonte Dr. Linda Kisabaka, Geschäftsführerin des AVV.

Durchgehend positive Bilanz nach einem Jahr

Statt der ursprünglich geplanten Laufleistung für die beiden eBusse von 140.000 km pro Jahr wurden im ersten Einsatzjahr fast 200.000 km gefahren. Dabei haben die beiden eBusse im Vergleich zu dieselbetriebenen Bussen fast 100 Tonnen CO2 eingespart. „Diese CO2-Einsparungen entsprechen in etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß von 62 PKWs und unterstützen damit das Erreichen der Klimaziele in unserer Region“, so Landrat Dr. Klaus Metzger, stellvertretender AVV-Aufsichtsratsvorsitzender. „Wir sind bereits nach kurzer Zeit mit den eBussen 430 km am Tag gefahren. Ursprünglich geplant waren 240 km“, ergänzt Paul Kienberger, Geschäftsführer der Egenberger GmbH & Co KG, die im Auftrag des AVV die Verkehre fährt. Möglich war dies durch eine kontinuierliche Optimierung der Ladestrategie und ein energieoptimiertes Fahrverhalten des Fahrpersonals: Statt der im Projekt geplanten Einsatzzeiten von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 21.00 Uhr waren die eBusse nicht nur oft durchgehend von 5.00 bis 1.00 Uhr im Einsatz, sondern zusätzlich auch an Wochenenden. Der AVV hat zusammen mit Egenberger dafür die Bedienzeiten und die Umlaufplanung auf der Linie 506 im vergangenen Jahr optimiert. Um einen reibungslosen Betrieb auch außerhalb der normalen Werkstattzeiten zu gewährleisten wurden parallel Notfallschichten im Werkstattbetrieb eingeführt.

„In diesem Projekt hat sich die partnerschaftliche Kooperation zwischen Hersteller und Verkehrsunternehmer bewährt: Die optimale Auslegung der Ladestrategie wurde im engen Schulterschluss mit allen Beteiligten realisiert“, so Axel Stokinger von Daimler Buses.

Möglich war das Pilotprojekt nicht nur durch das Engagement des AVV, des Verkehrsunternehmers und des Herstellers: Ohne Finanzierungsbereitschaft der AVV-Gesellschafter in Kombination mit den durch Freistaat und Bund gestellten Fördermitteln hätte es nicht umgesetzt werden können.

Über 90 Prozent der Fahrgäste bewerten eBusse positiv

Die eCitaro Busse des Herstellers Mercedes-Benz bieten Platz für bis zu 75 Personen. eMobilität ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern wird auch von den Fahrgästen als positiv wahrgenommen. Dies hat eine Befragung des AVV der Fahrgäste in den eBussen gezeigt „Im Ergebnis liegt die positive Bewertung des Komforts in den eBussen bei über 90 Prozent“, fasst Dr. Kisabaka zusammen. Der Elektroantrieb der Busse spart im Vergleich zum Dieselantrieb nicht nur Emissionen ein, sondern erhöht durch den Wegfall von Gangwechseln und Motorgeräuschen den Fahrkomfort. Gerade die leiseren Fahrgeräusche kommen besonders gut bei den Fahrgästen an: Rund 75 Prozent der Befragten empfinden die Fahrgeräusche eines eBusses als angenehmer oder sogar deutlich angenehmer als die der dieselbetriebenen Busse. Die eBusse sind mit Klapprampen an beiden Türen barrierefrei und mit USB-Ladeanschlüssen sowie freiem WLAN ausgestattet. Beides erwähnten Fahrgäste in der Befragung als explizit positiv. 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Elektromobilität im ÖPNV sehr wichtig bzw. wichtig ist. Hauptargumente, die für den Einsatz von eMobilität im ÖPNV sprechen, sind neben der CO2-Bilanz Luftreinhaltung und die geringere Lärmbelästigung.

Vertreter der Politik unterstreichen die Vorbildfunktion

„Wir sind sehr stolz darauf, dass das Pilotprojekt in unserem Landkreis umgesetzt wurde“, betonte Hubert Kraus, stellvertretender Landrat des Landkreises Augsburg.

Dr. Metzger äußerte den Wunsch, das erfolgreiche Projekt sukzessive auf andere Strecken im Verbundgebiet auszuweiten: „Die erreichten Ergebnisse im täglichen Einsatz und die Stimmen der Fahrgäste bestätigen unsere Motivation, künftig mehr Elektromobilität im ÖPNV unserer Region einzusetzen. eMobilität sollte im AVV mit Unterstützung des Freistaates und des Bundes in den künftigen Ausschreibungen einen festen Platz finden.“

Förderung des eBus-Einsatzes ist bis 2026 gesichert

Unterstützt wird das Pilotprojekt für einen nachhaltigen ÖPNV bereits jetzt durch Förderungen des Bundes und des Freistaates sowie durch die Bereitschaft der AVV-Aufgabenträger, verbleibende Mehrkosten in Höhe von ca. 400.000 Euro/Jahr zu tragen. Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, sieht weiteres Potenzial für die

eMobilität im ÖPNV: „Wir brauchen einen starken und attraktiven öffentlichen Nahverkehr! Dazu gehören eine gute Infrastruktur und passgenaue Angebote beim Takt. Der Erfolg des eBus-Projektes im AVV zeigt außerdem, dass der ÖPNV auch ein wichtiger Teil einer umweltfreundlichen und modernen Mobilität ist.“

Das vom Bund und dem Freistaat Bayern geförderte Pilotprojekt läuft derzeit noch bis Ende 2026. „Eine weitere Förderung des Bundes erwarte ich noch für dieses Jahr“, sagte Hansjörg Durz, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Augsburg-Land. Er setze sich persönlich für eine Aufstockung der Förderung auf 80 Prozent der durch eAntrieb initiierten Mehrkosten ein. Bislang werden diese Kosten vom Bund mit 50 Prozent gefördert.

Erfolgreicher Klimaschutz ist machbar

Das AVV-Pilotprojekt beweist: Wenn Fahrzeughersteller, Verkehrsunternehmer, Verbund, Aufgabenträger, Freistaat und Bund gemeinsam an einem Strang ziehen, lässt sich eMobilität im ÖPNV und damit aktiver Klimaschutz erfolgreich realisieren – auch außerhalb der Stadtgebiete. „Das Beispiel zeigt, dass wir gemeinsam Erfolgsgeschichten für den Klimaschutz schreiben können“, bilanziert Dr. Kisabaka.