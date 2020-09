E-Carsharing jetzt auch im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen

Am heutigen Freitag, 25. September, war Startschuss für das E-Carsharing-Projekt swu2go im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen. Ab sofort kann hier ein Elektro-Renault des Typs Zoé geliehen und genutzt werden. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), Klaus Eder, hat die Fahrzeugschlüssel an Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger übergeben. Das Fahrzeug hat seinen Standort in der Gotenstraße 35.

„Mit swu2go schaffen wir den Ausbau der Elektromobilität. Dafür konnten wir mit der SWU einen erfahrenen und zuverlässigen Partner gewinnen“, freute sich Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bei Entgegennahme der Fahrzeugschlüssel. Ihrer Meinung nach könne das Mietsystem eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot und für einige Bürgerinnen und Bürger möglicherweise auch der Ersatz für einen Zweitwagen sein. „Wir sind überzeugt, dass das Angebot hier in Gerlenhofen seine Nutzer finden wird“, so Albsteiger.

Grundlage für das Carsharing-Angebot ist eine Kooperation zwischen der Stadt Neu-Ulm, der SWU und dem Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz (GAU): Die Stadt Neu-Ulm stellt in der Gotenstraße 35 in Gerlenhofen einen Mietwagen-Stellplatz zur Verfügung. Hier befindet sich auch Ladesäule der SWU. Die einmalig notwendige Nutzer-Registrierung übernimmt der GAU in seiner Geschäftsstelle in der Hausener Straße 28. Die Stadtwerke kümmern sich um Betrieb, Pflege und Wartung des Autos und rechnen mit dem Kunden ab. „Wir bieten den kompletten Service von der Software bis zur Abrechnung“, unterstreicht SWU-Geschäftsführer Klaus Eder. Und Albsteiger fügt hinzu: „Ein herzliches Dankeschön geht auch an den GAU, der sich bereit erklärt hat, die Registrierung der Interessenten in seinen Räumlichkeiten zu übernehmen“.

Buchung per Smartphone

Mitmachen bei dem elektrischen Bürgerauto kann jeder, der 18 Jahre alt ist und einen gültigen Führerschein besitzt. Die Nutzung ist einfach: Die Registrierung für swu2go ist in der GAU-Geschäftsstelle möglich. Die Nutzer erhalten einen Zugang zur Buchungsplattform mit Passwort. Gebucht wird per Smartphone, PC oder telefonisch. Die Registrierung kostet einmalig 20 Euro pro Person, weitere Registrierungen innerhalb desselben Haushalts werden günstiger. Regelmäßige Nutzer bezahlen einen monatlichen Grundbetrag von zehn Euro. Ermäßigung erhalten Inhaber eines DING-Jahresabos und SWU NaturStrom-Kunden. Für Geschäftskunden halten die Stadtwerke Paket-Angebote bereit.

Die Tarife für die Nutzung des Elektroautos richten sich nach der Mietdauer. Zwei Beispiele: eineinhalb Stunden, zum Beispiel für den Wochenendeinkauf, kosten weniger als fünf Euro. Ein Wochenendtrip mit einer angenommenen Strecke von 250 Kilometern kommt auf rund 75 Euro.

Mehr als dreißig Kommunen sind bei „swu2go“ dabei

„Die Idee des elektrischen Bürgerautos zieht Kreise“, unterstreicht SWU-Geschäftsführer Klaus Eder. Knapp zwei Jahre nach der Einführung eröffnet mit Gerlenhofen nun der 37. Standort. Die swu2go-Standorte verteilen sich auf vier Landkreise rund um die Städte Ulm und Neu-Ulm. Auch in der Nachbarschaft Vöhringen, Staig, und Illerkirchberg gibt es bereits E-Car-Sharing.

Registrierungen für swu2go sind ab sofort montags von 9 bis 12 und mittwochs von 15 bis 18 Uhr in den Geschäftsräumen des GAU in der Hausener Straße 28 in Gerlenhofen möglich.

Weitere Informationen zu swu2go gibt es auf der Webseite der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm.