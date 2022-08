Der Onlinehandel ist eine Erfolgsgeschichte, die gerade erst begonnen hat. Immer mehr Menschen begeistern sich für das Einkaufen von zu Hause aus und das mobile Einkaufen über digitale Endgeräte. Der E-Commerce entwickelt sich entsprechend immer weiter und bietet unterschiedliche Features und Funktionen. Das betrifft nicht zuletzt die Bezahloptionen. Dieser Artikel untersucht die Gründe, aus denen sich unterschiedliche Menschen in verschiedenen Situationen für jeweils andere Bezahlweisen entscheiden.

Wie bezahlen Menschen im Internet am liebsten? Dieser Frage geht die Studie „Online Payment 2022“ nach. Die Erkenntnisse der Studie sind für Onlinehändler äußerst interessant. Sie können die angebotenen Bezahloptionen dann auf ihre Zielgruppen anpassen und haben somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern, die weniger oder nur eingeschränkte Bezahlvarianten anbieten.

Bei der Nutzung der Studie ist zu berücksichtigen, dass viele unterschiedliche Faktoren Einfluss auf die gewählte Bezahlart nehmen. Neben dem Anlass sind das unter anderem das Alter und die verwendeten Endgeräte. Es ist daher nur schwer möglich, allgemeine Aussagen aus der Studie abzuleiten. Die Studie muss stattdessen individuell auf jeden Shop bezogen werden.

Anlass für die Zahlung beeinflusst das Zahlungsmittel

Eine eindeutige Erkenntnis der Studie ist, dass der Anlass für eine Zahlung im Internet großen Einfluss auf das verwendete Zahlungsmittel hat. In Onlineshops beispielsweise dominieren der Kauf auf Rechnung und PayPal. Der Rechnungskauf hat mit 28,3 % der Einkäufe knapp die Nase vorn, PayPal liegt mit 28,2% direkt dahinter. Die Menschen legen bei Onlineeinkäufen großen Wert auf Sicherheit und Flexibilität. Bei Rechnungen bezahlen sie erst, wenn sie die Ware erhalten haben, und bei PayPal bekommen sie ihr Geld unbürokratisch zurück, wenn es zu Schwierigkeiten kommen sollte.

Ganz anders sieht es hier zum Beispiel bei den Zahlarten von Kunden in Online Casinos oder für Sportwetten aus. Immer häufiger werden online auch Zahlungen im Glücksspielbereich getätigt, denn durch die Etablierung von Online Casinos und die Anpassung des Glücksspielstaatsvertrages hat die Branche einen anhaltenden Boom erfahren. Für diese Angebote zahlen Kunden am liebsten per Banküberweisung oder mit Kredit- oder Debitkarten. Wachsende Beliebtheit erfährt hier ebenso PayPal als Zahlungsmittel. Hier liegt der Vorteil vor allem in der schnellen Verfügbarkeit des eingezahlten Betrages. Ein eher neuer Trend, der aber Potenzial vermuten lässt, ist die Zahlung mit Kryptowährungen und E-Wallets. Vor allem neue Online Casinos bieten eine große Bandbreite moderner Zahlungsmethoden an und implementieren zunehmend auch die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu bezahlen.

Diese Zahlungsmethoden dominieren im E-Commerce

Die Studie „Online Payment 2022“ zeigt eine klare Dominanz beim Rechnungskauf und bei PayPal, allerdings sind auch Lastschriften beziehungsweise der Bankeinzug mit 17,4 % im E-Commerce beliebt. Auf Platz vier landen mit immerhin 11,4% noch die Kreditkarten. Überweisungen und Vorkasse, Zahlung bei Abholung, Ratenkäufe und Finanzierungen sowie Sofortüberweisungen liegen mit Werten zwischen 0,8 % bis 3,7 % deutlich dahinter.

Ein Hauptgrund, warum sich Menschen für eine bestimmte Bezahlvariante entscheiden, ist die Einfachheit. Viele wollen sich keine großen Gedanken über die Bezahlung machen und sie in möglichst wenigen Schritten abhandeln. Je einfacher, sicherer und nutzerfreundlicher ein Service ist, desto eher wird er angewendet.

Aber nicht nur die Besucher von Onlineshops haben ihre Vorlieben bei den Bezahloptionen, sondern auch die Händler zeigen klare Präferenzen. So bieten beispielsweise mehr als 80% PayPal beziehungsweise Vorkasse an. Auf den Plätzen 3 und 4 landen mit etwas mehr als 50% Rechnungskäufe und Bezahlungen per Kreditkarte. Der Bezahldienst Klarna wird mittlerweile von gut 30% der Händler angeboten. Die Händler versuchen offensichtlich, eine Balance zwischen Vielfältigkeit und Zweckmäßigkeit zu erreichen. Es wäre für sie nicht praktikabel, jede verfügbare Bezahloption zur Verfügung zu stellen. Sie beschränken sich aber auch nicht auf eine einzige, sondern wollen ihren Zielgruppen möglichst unterschiedliche Bezahloptionen bieten.

„Buy Now – Pay Later“ noch nicht etabliert

„Buy Now – Pay Later“ meint Angebote, die immer mehr Onlineshops im Sortiment haben. Hierbei handelt es sich um eine Option, Waren sofort zu bekommen, sie aber erst später zu bezahlen. So können dringend benötigte Gegenstände sofort verwendet werden, selbst wenn es noch einige Tage oder Wochen dauert, bis wieder Geld auf dem Konto eingeht. Gerade bei Anbietern wie Klarna steht den Käufern diese Option zur Verfügung.

Die aktuelle Studie zeigt jedoch, dass solche „Buy Now – Pay Later“ Angebote bei den Käufern noch nicht etabliert sind. Das liegt unter anderem daran, dass es eine hohe Disziplin erfordert, um diese Bezahloption zu nutzen. Wer hier nicht vorsichtig ist, kauft schnell Dinge ein, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Außerdem sollte man den Überblick über bereits bezahlte Rechnungen oder noch offene Beträge nicht verlieren.

Hinzu kommt, dass „Buy Now – Pay Later“ Lösungen häufig mit gewissen Nachteilen einhergehen. So sind sie nicht immer kostenlos, sondern es fallen gelegentlich Zinsen an. Außerdem erheben einige Anbieter spezielle Gebühren, um den Service anbieten zu können. Deswegen hat sich bisher nur eine recht kleine Zielgruppe etabliert, die diese Bezahlvariante nutzt.

Neue Bezahlmethoden für die Generation Z

Es drängen immer wieder neue Optionen auf den Markt, die es vor einigen Jahren oder gar Jahrzehnten noch überhaupt nicht gegeben hat. Das liegt unter anderem daran, dass die Internetnutzung weiter zunimmt. Neben E-Wallets zählt hierzu beispielsweise die Bezahlung mit Kryptowährungen. Die aktuelle Studie zeigt jedoch, dass die bewährten Varianten durch die neuen Möglichkeiten nicht verdrängt, sondern allenfalls ergänzt werden. Bloß weil es heutzutage möglich ist, mit Kryptowährungen zu zahlen, verlieren Bezahlungen per Rechnung oder Lastschrift sowie die Nutzung von Gutscheinen keineswegs an Bedeutung.

Allerdings zeigt sich klar, dass die Wahl der geeigneten Bezahlmethode im Onlinebereich nicht zuletzt vom Alter abhängt. So nutzt beispielsweise die Generation Z moderne und junge Bezahlvarianten besonders gern. Das liegt daran, weil sie einfach in der Handhabung sind und sich von klassischen Optionen unterscheiden. Die Generation Z hat somit die Möglichkeit, sich von älteren Generationen abzuheben und ihren eigenen Weg zu gehen. Insbesondere sind Apple Pay, Gesichts- und Spracherkennung, Face-ID und Gestensteuerung sowie Smile To Pay in dieser Altersgruppe beliebt.