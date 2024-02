E-Rezepte wegen Störung kurzzeitig nicht einlösbar

Apotheker in Deutschland haben am Mittwoch für etwa eine Stunde keine E-Rezepte einlösen können, zudem funktionierte in manchen Praxen das Ausstellen der Rezepte nicht. Grund war eine Störung in der IT-Infrastruktur des halbstaatlichen Berliner Unternehmens Gematik.

Apotheke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

So ein Ausfall sei schon erheblich, sagte Sebastian Sokolowski, Sprecher der Apothekerkammer Westfalen-Lippe in Münster, dem „Westfalen-Blatt“. Es geht hier nicht um den Verkauf von T-Shirts, sondern um die Versorgung von Kranken mit Medikamenten. Der Ausfall zeige, was passieren könne, wenn man sich nur auf die IT verlasse.

Das Unternehmen Gematik hatte am Vormittag eine zentrale Störung in der Telematikinfrastruktur (TI) gemeldet. Sie bestand demnach von 10:25 bis 11:10 Uhr. Es könne allerdings im Nachgang der Störung noch vereinzelt zu Performance-Einschränkungen gekommen sein, so das Unternehmen.