E-Scooterbetreiber Voi unterstützt Kommunalwahlen in Bayern

In Bayern finden am Sonntag, den 15. März, die Kommunalwahlen statt und die Ämter der Bürgermeister und Stadträte werden neu vergeben. Aus aktuellem Anlass warnen Experten jedoch vor einem starken Rückgang bei der Wahlbeteiligung: Viele Bürger wollen aus Sicherheitsgründen zuhause bleiben.

Deswegen hat der schwedische E-Scooterverleiher Voi eine Aktion gestartet, die es den Menschen ermöglichen soll, am Wahltag mobil zu bleiben: Während der Öffnungszeiten der Wahllokale von 8 bis 18 Uhr werden die Roller des Unternehmens in ganz Bayern ohne Entsperrgebühr nutzbar sein.

Die Ansteckungsgefahr ist auf einem E-Scooter um ein vielfaches geringer, da sie an der frischen Luft fahren, wo das Ansteckungsrisiko am geringsten ist. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme empfiehlt Voi seinen Nutzern, beim Fahren Handschuhe zu tragen und desinfiziert die Scooter, wenn sie in der Wartung sind.

Mit der Aktion will Voi auch all jene unterstützen, die selber kein Auto haben und weiter entfernt von den Stationen des öffentlichen Nahverkehrs wohnen. In Verbindung mit Bus und Bahn können diese Menschen den E-Scooter verwenden, um schnell und unkompliziert zum Wahlbüro zu gelangen.

“Demokratie bedeutet an Wahlen teilzunehmen, wenn diese durchgeführt werden”, erklärt dazu Claus Unterkircher, Vois General Manager für den DACH-Raum. “Uns ist es wichtig, dass auch Menschen ohne Auto sich beim Wählen keine Sorgen um Mobilität machen müssen. Wir möchten Bayern unterstützen, daher erachten wir es als besonders wichtig, dass die Wahlbeteiligung so hoch wie möglich ausfällt.”