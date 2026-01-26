E-Scooterfahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt

Augsburg – Am Sonntag, den 25. Januar 2026, wurde ein 30-jähriger E-Scooterfahrer in der Müllerstraße wegen Drogenkonsums von der Polizei kontrolliert. Die Verkehrskontrolle fand gegen 13:00 Uhr statt.

E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten beim Fahrer drogentypisches Verhalten. Im Gespräch mit den Polizisten räumte der Mann ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der Mann ist deutscher Staatsbürger.