E-Zigaretten ab 2022 besteuert – was ändert sich?

Die E-Zigarette ist buchstäblich in aller Munde. Immer mehr Menschen sind vom klassischen Tabakrauchen aufs elektronische Rauchen umgestiegen. Ein Umstand, der auch Politikern nicht verborgen geblieben ist und so wundert es nicht, dass E-Zigaretten künftig auch steuerlich berücksichtigt werden sollen. Ab Juli 2022 soll ein neues Gesetz dafür sorgen, dass Dampfer, wie sich die Konsumenten von E-Zigaretten selbst nennen, zur Kasse gebeten werden.

Sehr zum Unmut zahlreicher Händler, die sich aufgrund utopischer Steuern vor dem Aus sehen. Was plant der Bund und was bedeutet das für Dampfer?

So funktioniert die E-Zigarette

Die Funktionsweise der E-Zigarette ist schnell erklärt. Es braucht drei Komponenten: Einen Akkuträger, einen Verdampfer und ein E-Liquid. In gut sortierten Shops bieten Verkäufer alle Komponenten an. Das E-Liquid wird in den Verdampfer eingefüllt, wo eine Coil (Verdampferkopf) darauf wartet, sich damit vollzusaugen und dann durch Druck auf die Feuertaste erhitzt zu werden. Die Elektronik stammt aus dem Akkuträger, der mittels Batteriebetrieb für die Erhitzung sorgt. Nur wenn alle drei Komponenten zusammenfinden, funktioniert die E-Zigarette.



450 Millionen Euro Umsatz wird mit E-Zigaretten jedes Jahr gemacht, Grund genug für den Bund, hier die Steuerkeule zu schwingen. Immerhin gibt es hier eine ernstzunehmende Einnahmequelle, doch so mancher Dampfer würde an seinem Weihnachtswunschbaum den Wunsch äußern, dass der Bund die Steuer noch einmal überdenkt. Für Shops rund um die E-Zigarette könnte sie nämlich das Aus bedeuten!

Stufenweise Steuererhöhung geplant

Geplant ist vom Bund eine, am 01. Juli 2022 beginnende, stufenweise Erhöhung der Steuern auf E-Zigaretten. Das Ziel ist eine Besteuerung in Höhe von 3,20 Euro für 10 Milliliter Liquid, Nikotin, Base und andere Flüssigkeiten, die zum Herstellen oder zum direkten Verdampfen eines E-Liquids genutzt werden. Klingt in der Summe erst einmal wenig, doch Dampfer wissen, welche Folgen das für sie haben kann.



Ein durchschnittlicher Konsument der E-Zigarette benötigt pro Tag ca. 3 – 10 ml Liquid, je nach Art des Dampfens. Diese kosten im Schnitt zwischen 2,50 Euro und 10,00 Euro, auch hier wieder je nach Wahl. Kommt eine Steuer in Höhe von 3,20 drauf, müssten einige Dampfer diese täglich entrichten! Hinzu kommt, dass nicht nur Nikotin besteuert werden soll, sondern auch die Trägerstoffe der Liquids. Hierzu gehören Propylenglykol und Glycerin. Derzeit gibt es einen Liter PG/VG-Base im Shop im Mittelwert für 10,00 Euro zu kaufen. Käme nun pro 10 ml eine Steuer von 3,20 Euro hinzu, würde dies einer Preiserhöhung um 320 Euro entsprechen, für eine Teilkomponente des E-Liquids.



Ein Umstand, der Dampfer-Shops vor viele Fragen stellt. Zwar sind sich Experten einig, dass die Konsumenten von E-Zigaretten dennoch weiterhin bei der elektronischen Variante bleiben und nicht wieder auf die Tabakzigarette zurückgreifen, doch es wird befürchtet, dass der Einkauf dann vermehrt in EU-Ländern stattfindet.

Steuergesetz sorgt für Unmut in der Szene

Auch sogenannte Dampf-Experten, die insbesondere über die Plattform YouTube Informationen und Wissen weitergeben, sind wütend und reagieren mit Unverständnis. Es gilt als erwiesen, dass die E-Zigarette weniger gesundheitsschädlich ist als die Tabakzigarette und dennoch wird Menschen, die auf das bessere Produkt wechseln, das Leben schwer gemacht. Diese Argumentation ist in Expertenkreisen häufig zu hören. Bleibt abzuwarten, wie die neue Gesetzesreform tatsächlich auf die E-Zigaretten-Szene wirken wird. (pm)