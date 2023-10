Einsatz für die Feuerwehren am Sonntagabend: In Ebenhofen bei Biessenhofen geriet ein unbewohntes landwirtschaftliches Anwesen in Brand.









Die Ursache ist unklar. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion sagte, wurde das Feuer gegen 20 Uhr gemeldet. Feuerwehren aus der Umgebung rasten nach Ebenhofen, wo in der Straße „Am Holdersberg“ die Scheune des Bauernhauses in Flammen stand. Feuer in Ebenhofen: Keine Verletzten am Sonntagabend Derzeit gibt es noch keine Anhaltspunkte, warum das Feuer ausbrach. Da in dem Anwesen niemand wohnt, gab es laut Polizei auch keine Verletzten. Die Scheune des Bauernhauses brannte allerdings komplett aus, übrig blieben nur ein paar Balken. Die Löscharbeiten zogen sich am Sonntag bis in die späten Abendstunden hin.