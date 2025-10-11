ECDC Memmingen feiert klaren Heimsieg gegen Peiting

Der ECDC Memmingen bleibt weiter in der Erfolgsspur: Mit einem überzeugenden 6:1-Sieg gegen den EC Peiting festigten die Indians am Freitagabend in der ALPHA COOLING-Arena ihren zweiten Tabellenplatz. Rund 2000 Zuschauer sorgten am Hühnerberg für beste Stimmung.

Frühe Führung und dominantes Auftreten

Trotz der Ausfälle von Robert Peleikis und Sven Schirrmacher starteten die Memminger druckvoll in die Partie. Im Tor stand diesmal Basti Flott-Kucis, der von Beginn an sicher agierte. Der ECDC übernahm schnell die Kontrolle, tat sich zunächst aber schwer, den kompakten Gegner zu überwinden. Nach starker Vorarbeit von Linus Svedlund traf schließlich Denis Fominych im Powerplay zur verdienten 1:0-Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Memmingen stellt früh die Weichen auf Sieg

Im zweiten Drittel ließen die Indians keine Zweifel am Spielausgang aufkommen. Markus Lillich erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 2:0, Timo Gams legte wenig später zum 3:0 nach. Als Jayden Schubert das 4:0 markierte, war die Partie praktisch entschieden. Zwar verkürzte Peitings Carson MacKinnon auf 1:4, doch offensiv blieb der ECP weitgehend blass. Noch vor der zweiten Pause stellte Felix Brassard nach Zuspiel von Tyler Spurgeon auf 5:1 – die Entscheidung.

Souveräne Schlussphase sichert den Erfolg

Auch im letzten Drittel behielten die Hausherren das Spiel fest im Griff. Der EC Peiting fand kaum noch Mittel gegen das starke Memminger Kollektiv und kassierte durch Tyler Spurgeon noch das 6:1-Endergebnis. Damit holten die Indians drei weitere Punkte und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga.

Derby am Bodensee folgt

Am Sonntag wartet auf die Memminger das erste Derby der Saison beim EV Lindau (Spielbeginn 18 Uhr). Für alle Fans, die nicht mitreisen können, wird ein Livestream angeboten. Zudem lädt der Puck Hockey-Treff in der Eissporthalle zum kostenlosen Public Viewing ein.

Das nächste Heimspiel am Hühnerberg steigt am darauffolgenden Sonntag – dann geht es gegen die Heilbronner Falken, gegen die die Maustädter noch „einige Rechnungen offen“ haben.

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Roth)- Svedlund, Meisinger; Blake, Ettwein; Kurz, Menner- Pfalzer, Gorgenländer, Fominych; Brassard, Spurgeon, Ouderkirk; Lillich, Homjakovs, Meier; Krymskiy, Schubert, Gams.

Tore: 1:0 (6.) Fominych (Svedlund, Brassard, 5-4), 2:0 (21.) Lillich (Homjakovs, Meisinger), 3:0 (27.) Gams (Krymskiy, Meisinger), 4:0 (32.) Schubert (Gams, Krymskiy), 4:1 (35.) MacKinnon (Maylan, Laßmann), 5:1 (37.) Brassard (Spurgeon, Ouderkirk), 6:1 (50.) Spurgeon (Brassard, Ouderkirk)

Strafminuten: Memmingen 8-Peiting 10

Zuschauer: 1972