ECDC Memmingen Indians drehen verrücktes Spiel

Ein Eishockey-Krimi am Memminger Hühnerberg endete mit einem Overtime-Sieg für den ECDC Memmingen Indians am Sonntagabend. Das Team von Daniel Huhn drehte das Spiel gegen den Rivalen aus Höchstadt und siegte am Ende vor rund 1800 Zuschauern mit 5:4 n.V.. Am Freitag steigt das nächste wichtige Spiel gegen Heilbronn, am „Blaulichttag“ wird eine große Kulisse erwartet.

Die Indians, die momentan einige Ausfälle zu verkraften haben, starteten gut ins Spiel. Tobi Meier netzte in der 3.Minute bereits zum 1:0 ein. Memmingen blieb das bessere Team, doch wieder einmal war die Chancenverwertung das Manko im ersten Drittel. Der HEC bewies aber seine aktuelle Formstärke und drehte die Partie gegen Ende des ersten Drittels. Zuerst glichen die Panzerechsen durch Martin Heinisch aus, dann sorgte Anton Seewald für das 2:1 der Gäste.

Im zweiten Drittel verloren die Maustädter dann komplett den Faden, das Spiel des ECDC wirkte zerfahren. Höchstadt nutzte diese Phase eiskalt aus. Ex-Indianer Sergei Topol und Lars Schiller schraubten das Ergebnis auf 4:1 für die Gäste. Wichtig war dann der Anschlusstreffer in der 36. Minute für den ECDC. Dominik Meisinger brachte die Scheibe zum 2:4 im HEC-Gehäuse unter.

Im letzten Drittel kämpften sich die Hausherren nochmals in die Partie. Auf Seiten des HEC gab es aber auch einige hochkarätige Chancen, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Der inzwischen eingewechselte Leon Meder ließ jedoch keinen Treffer mehr zu. Schlussendlich gelang es den Memmingern mit einem tollen Support von den Zuschauerrängen auszugleichen. Denis Fominych traf in der 57.Minute in Überzahl zum 3:4. Rund 40 Sekunden vor dem Ende hämmerte Eddy Homjakovs die Scheibe zum 4:4 in die Maschen.

In der Overtime zog der HEC, bei erstmaligem Puckbesitz, etwas überraschend den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers. Der HEC-Verantwortliche Daniel Tratz begründete diese Entscheidung als Teil des risikoreichen Offensivspiels der Gäste, die bereits zuvor damit die ein oder andere Overtime gewannen. Doch nicht gegen die Indians, diese nutzten die sich bietende Gelegenheit aus. Eddy Homjakovs versenkte die Scheibe im verwaisten Gehäuse, was den Memmingern den Zusatzpunkt in einer verrückten Partie bescherte.

In der kommenden Woche geht es am Freitag für die Indians am Hühnerberg weiter. Mit den Heilbronner Falken kommt ein direkter Konkurrent im Kampf um die ersten vier Plätze in die Maustadt. Zu diesem Heimspiel findet der traditionelle ECDC-Blaulichttag statt, bei dem alle ehrenamtlichen Helfer und Rettungskräfte der Region eingeladen sind. Auch deshalb wird eine große Kulisse erwartet und der Vorverkauf empfohlen. Tickets sind bereits im Internet erhältlich.

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder ab 24.) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Häring; Fleischer – Meier, Meisinger; Pekr; Pfalzer, Homjakovs, Fominych; Marsall, Bräuner, Ott; Sarto.

Tore: 1:0 (3.) Meier (Pekr), 1:1 (10.) Heinisch (Kokes, Neugebauer), 1:2 (20.) Seewald (Litesov, Topol), 1:3 (23.) Topol (Heinisch, Neugebauer), 1:4 (24.) Schiller (Kokes), 2:4 (36.) Meisinger (Peleikis, Pfalzer), 3:4 (57.) Fominych (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 4:4 (60.) Homjakovs (Svedlund, Peleikis, 5-4), 5:4 (61.) Homjakovs (Svedlund, Meder, GWG)

Strafminuten: Memmingen 6 – Höchstadt 6