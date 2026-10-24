ECDC Memmingen Indians feiern umkämpften Heimsieg gegen Crimmitschau

Der ECDC Memmingen Indians hat sich mit einem 3:2-Erfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau zurückgemeldet. Am Hühnerberg bewiesen die Indians großen Kampfgeist und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Collin Adams früh mit 1:0 in Führung. Memmingen fand jedoch zunehmend ins Spiel und belohnte sich kurz vor der ersten Pause doppelt: Felix Brassard glich aus, ehe Matteo Gennaro die Indians mit 2:1 in Führung brachte.

Im zweiten Drittel blieb die Begegnung umkämpft. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten fiel kein weiterer Treffer.

Lillich sorgt für die Entscheidung

Im Schlussabschnitt gelang Crimmitschau durch Louis Brune zunächst der Ausgleich. Die Memminger ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Rund vier Minuten vor Spielende traf Markus Lillich in Überzahl per Tip-in zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Neben den drei Punkten gab es für die Indians auch personelle Neuigkeiten: Denis Fominych stand nach langer Verletzungspause erstmals in dieser DEL2-Saison wieder im Aufgebot. Dominik Meisinger kehrte ebenfalls zurück, während Ludwig Nirschl weiterhin fehlte.

Auswärts nach Rosenheim

Für die Mannschaft von Trainer Daniel Huhn geht es am Sonntag weiter. Um 17 Uhr gastiert der ECDC bei den Starbulls Rosenheim im ROFA-Stadion. Das nächste Heimspiel steht am darauffolgenden Sonntag an: Dann empfangen die Indians die Blue Devils Weiden um 18.30 Uhr am Hühnerberg.









