ECDC Memmingen Indians holen wichtige Punkte gegen die Heilbronner Falken

Gegen die Heilbronner Falken gewannen die Indians am Freitagabend mit 3:2 n.V. und holten damit zwei wichtige Punkte im Endspurt der Hauptrunde. Über 1900 Zuschauer sahen den Overtime-Sieg am Hühnerberg. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem EV Füssen am Kobelhang, ehe am Dienstagabend der SC Riessersee in Memmingen gastiert.

Daniel Huhn und sein Team konnten vor der Partie einen Rückkehrer im Team begrüßen. Nach langer Verletzungspause feierte Pascal Dopatka sein Comeback für die Indians. Gegen das aktuell formstärkste Team der Liga aus Heilbronn begannen die Hausherren konzentriert und mit Druck zum Tor. Matej Pekr netzte bereits in der 5.Minute zum 1:0 für die Memminger ein. Der ECDC blieb im ersten Drittel das aktivere Team mit mehr Spielanteilen, konnte aber nicht nachlegen. Beide Teams schenkten sich allgemein wenig, die Partie wurde intensiv geführt.

Auch im Mitteldrittel ging es so weiter, die Nickligkeiten häuften sich. Zwei Minuten nach der Pause erhöhte Robert Peleikis per Abraller auf 2:0 für den ECDC. Heilbronn arbeitete sich im Anschluss nach und nach besser ins Spiel und prüfte den starken Rückhalt im Indians-Tor, Marco Eisenhut, ein ums andere Mal. Ein verdeckter Schuss von Jan Pavlu fand noch vor Drittelende den Weg ins Memminger Gehäuse und brachte den Falken den 1:2 Anschlusstreffer.

Im letzten Abschnitt hatte Memmingen Mühe gegen drückende Gäste aus Baden –Württemberg, welche nun mit aller Macht den Ausgleich erzielen wollten. Zwar hatten auch die Maustädter Chancen eine Vorentscheidung zu erzielen, doch Falken-Routinier Frederik Caban schlenzte die Scheibe zum 2:2 Ausgleich ins Netz (54.Minute). Mehrere gute Chancen sorgten für eine bis zum Schluss spannende Begegnung, die aber schlussendlich in der Overtime entschieden werden musste.

In der Verlängerung gelang es den Rot-Weißen in Überzahl den Zusatzpunkt zu sichern. Einen Schuss von Linus Svedlund fälschte Robert Peleikis zum 3:2 für Memmingen ab, was den Indianern den nicht unverdienten Zusatzpunkt einbrachte.

Weiter geht es am Sonntag in der Ferne. Innerhalb einer Woche kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen mit dem EV Füssen. Spielbeginn am Kobelhang ist um 17:00 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg folgt bereits am Dienstag. Dann steht für den ECDC eine wichtige Partie im Kampf um Platz 4 gegen den SC Riessersee an. Karten gegen den Tabellennachbarn sind bereits online im VVK verfügbar. Die Partie beginnt um 19:30 Uhr.

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Dobryskin; Schirrmacher – Hafenrichter, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Fominych; Busch, Bräuner; Marsall; Pfalzer, Dopatka, Sarto

Tore: 1:0 (5.) Pekr (Hafenrichter, Homjakovs), 2:0 (23.) Peleikis (Menner, Meier), 2:1 (31.) Pavlu (Cabana, Verelst), 2:2 (54.) Cabana (Supis, Krenzlin), 3:2 (62.) Peleikis (Svedlund, Hafenrichter, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 10 – Heilbronn 12

Zuschauer: 1912