ECDC Memmingen Indians können mit Torjäger Pekr verlängern

Der Torjäger vom Dienst bleibt! Matej Pekr hat seinen Vertrag bei den ECDC Memmingen Indians um ein weiteres Jahr verlängert, wie der Verein direkt im Vorfeld des Playoff-Auftakts gegen Halle bekannt gab.

Der Tscheche geht damit bereits in seine vierte Saison in Memmingen. In der Hauptrunde kam Pekr auf 76 Punkte (41G/35A) in 45 Partien und war somit bester Torschütze der Indians.

Der Rechtsschütze gilt als einer der besten Torjäger der Oberliga, seine Schüsse, besonders im Powerplay, sind eine echte Waffe für das Team von Trainer Daniel Huhn. Die Indians sind die erste Auslands-Station für den 35-Jährigen, der zuvor ausschließlich in seinem Heimatland Tschechien auflief.