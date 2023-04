ECDC Memmingen Indians können Topscorer Matej Pekr halten

Der ECDC Memmingen kann die erste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit vermelden. Der Topscorer der abgelaufenen Saison, Matej Pekr, bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Der 35-Jährige kam in 52 Partien auf 70 Punkte im Indians-Trikot.

Nachdem auf der Trainerposition der Indians Klarheit herrscht, können die Memminger nun auch den Verbleib ihres Topscorers für die kommende Saison vermelden. Der Tscheche Matej Pekr hat seinen Vertrag bei den Maustädtern um ein Jahr verlängert und geht damit ab September in seine dritte Saison bei den Indianern.

Pekr kam 2021 aus der zweiten Liga Tschechiens an den Hühnerberg und wusste von Beginn an zu überzeugen. Bei den Indians, die seine erste Auslandsstation waren, gelangen ihm auf Anhieb Punkte wie am Fließband. Am Ende einer überragenden Saison wurde Pekr sogar Toptorjäger der Oberliga-Süd. In der abgelaufenen Saison, die von zahlreichen Auf und Abs geprägt war, gelang es dem Rechtsschützen erneut, bester Punktesammler im Memminger Team zu werden. Seine Bilanz am Ende konnte sich, trotz schwankender Teamleistungen, durchaus sehen lassen: 32 Tore und 38 Assists standen in 52 Spielen für den 1,80m großen Angreifer zu Buche.

Sven Müller: „Peky war auch in der, nicht so einfachen, letzten Saison ein steter Aktivposten in unserem Team. Er zeigte enormen Einsatz und war gezwungen, im Vergleich zum Vorjahr, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Er konnte dabei den Fokus nicht immer nur auf die Offensive richten, schaffte es aber trotzdem in sehr zuverlässiger Art und Weise zu punkten. Hier wollen wir aber in der Kaderplanung ansetzen und versuchen, ihn wieder in eine Position zu bringen, in der er seine offensiven Stärken noch besser ausspielen kann. Er ist ein sehr wertvoller Spieler für uns, daher sind wir froh, dass er sich für einen Verbleib in Memmingen entschieden hat.“