ECDC Memmingen Indians planen für die DEL2 – Nach dem Sieg über Passau heute gegen Regensburg

Noch vor dem Sieg in Passau hatte der ECDC Memmingen in Lizenzunterlagen für den Aufstieg in die DEL2 eingereicht. Jetzt müssen die sportlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Heute geht es im Spitzenspiel gegen Regensburg darum, die Ausgangsposition für die Playoffs weiter zu verbessern.

Die Indians behielten in Passau die Oberhand und legten eine konzentrierte Leistung an den Tag, die am Ende belohnt wurde. Nach 60 Minuten stand ein deutliches 8:2 auf der Anzeigetafel. Am Sonntag folgt nun das Spitzenspiel gegen Regensburg.

Mit Donat Peter, Marc Hofmann und Martin Hlozek waren drei Rückkehrer im Aufgebot. Niklas Deske hütete das Indianer-Gehäuse. Der ECDC legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach acht gespielten Minuten stand es 5:0 für die Maustädter. Den Anfang machte Ludwig Nirschl in der zweiten Minute. Eine Minute später traf Martin Hlozek auf Zuspiel von Petr Pohl zum 2:0. Die Indians spielten sich in einen Rausch und Matej Pekr besorgte das 3:0. Als dann auch noch Max Lukes und Matej Pekr die Führung zum 5:0 ausbauten, war die Partie eigentlich schon gelaufen.

Im zweiten Drittel schalteten die Memminger zwar einen Gang zurück, spielten aber weiterhin sehr konzentriert und mit Zug nach vorne. Folglich waren es Milan Pfalzer und Petr Pohl, die das Ergebnis auf 7:0 schraubten. Passau kam kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 1:7 Ehrentreffer und legte im letzten Drittel das 2:7 nach. Doch der ECDC setzte in Person von Milan Pfalzer den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum verdienten 8:2 endete die Begegnung in der Drei-Flüsse-Stadt.

Am Sonntag kommt es zum jetzt Spitzenspiel am Hühnerberg. Mit den Eisbären Regensburg wartet ein ernsthafter Konkurrent um die beste Ausgangslage für die Playoffs. Daher ist die Mannschaft von Sergej Waßmiller umso mehr auf die Unterstützung der heimischen Fans angewiesen. Der ECDC empfiehlt unbedingt den Vorverkauf zu nutzen. Aufgrund der guten Buchungszahlen ist davon auszugehen, dass die Zahl von 999 Zuschauern auf jeden Fall erreicht wird. Ob daher überhaupt eine Abendkasse am Spieltag angeboten wird, ist unsicher. Sollten bis zum Sonntagmorgen bereits alle Karten verkauft sein, behalten sich die Indians vor, das Spieltagskonzept anzupassen. Damit wären 50% der Hallenkapazität zugelassen, Alkoholausschank allerdings verboten. Spielbeginn ist um 18:00.

Indians reichen Lizenzunterlagen bei der DEL2 ein

Der ECDC Memmingen hat fristgerecht die Lizenzunterlagen sowie die geforderte Bürgschaft für die DEL2 hinterlegt. Kurz vor dem Endspurt in der Oberliga-Süd halten sich die Indians damit alle Möglichkeiten offen.

Als Mitglied der Spitzengruppe in der Oberliga-Süd haben die Memminger Indians fristgerecht die erforderlichen Unterlagen für die DEL2 eingereicht. Zusätzlich wurde auch die vorgeschriebene Kaution in Höhe von 25.000€ hinterlegt. Dieser Vorgang ist Voraussetzung, um in den anstehenden Playoffs als aufstiegsberechtigt zu gelten.

„Unsere Mannschaft spielt eine sportlich hervorragende Saison und wird ungefährdet in die Playoffs einziehen. Durch diese Formalität wahren wir uns alle Chancen“, so Memmingens 1. Vorstand Helge Pramschüfer. „Wir wollen uns keine Möglichkeiten verbauen, auch wenn für einen sportlichen Aufstieg noch viele Siege in den Playoffs eingefahren werden müssten. Diese Bewerbung ist auch ein Zeichen an alle Sponsoren und Fans, dass wir im Hintergrund hart an der Zukunft des Memminger Eishockeys arbeiten.“

Der ECDC steht zur Zeit mit 74 Punkten aus 32 Spielen auf Rang 3 der Tabelle. „Unser Ziel ist es nun, mindestens diesen Platz auch am Ende der Hauptrunde zu besetzen. Mit dieser starken Ausgangslage wollen wir nun auch noch die Tabellenspitze angreifen“, gibt Sven Müller (Sportlicher Leiter) die Marschroute vor.

Selbst bei erfolgter sportlicher Qualifikation für die höhere Spielklasse, hängt eine Teilnahme in der DEL2 von vielen Faktoren ab. „Ein Aufstieg würde natürlich viele Herausforderungen mit sich bringen, allen voran struktureller und finanzieller Natur. Für uns als Club ist die zweite DEL2-Bewerbung der Vereinsgeschichte aber ein weiterer Meilenstein in der jüngsten Entwicklung des Memminger Eishockeys“ ergänzt Thomas Butzke (2. Vorstand).

fl/mfr/pa