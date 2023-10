ECDC Memmingen Indians wollen Erfolgsserie gegen Höchstadt fortsetzen

Mit einem Heimspiel gegen den Höchstadter EC (Freitag, 20 Uhr) starten die ECDC Memmingen Indians in das neue Wochenende. Nach zwei Siegen aus drei absolvierten Partien wollen die Rot-Weißen vor eigenem Publikum nachlegen und den Saisonstart weiter positiv gestalten. Karten für das Spiel am Freitag sind bereits im VVK erhältlich.

Nach den beiden Siegen gegen Stuttgart und Bayreuth und dem größtenteils guten Auftreten gegen den Favoriten aus Weiden, wollen die Indians am kommenden Freitag ihre Frühform bestätigen und den zweiten Erfolg am Hühnerberg einfahren. Gegner ab 20 Uhr ist der langjährige Rivale, der Höchstadter EC, der bislang drei Zähler eingefahren hat. Abgesehen von Ligaprimus Weiden konnten, neben den Indians, an den ersten drei Spieltagen lediglich drei andere Mannschaften sechs Punkte einfahren, was für die Ausgeglichenheit der Oberliga-Süd spricht. Einer der Erfolgsgaranten bei den Rot-Weißen ist bislang Angreifer Matej Pekr. Der Tscheche kommt bereits auf 8 Torbeteiligungen, darunter vier eigene Treffer. Zweitbester Punktesammler ist Neuzugang Eddy Homjakovs mit 5 Scorerpunkten. Trainer Daniel Huhn konnte zuletzt fast auf den gesamten Kader zurückgreifen und sollte auch am Freitag nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Ob der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallene Felix Fleischer wieder zum Einsatz kommen kann, entscheidet sich dabei kurzfristig, ebenso wie die Torhüterfrage.

Nach dem gewaltigen Zuschauerzuspruch am ersten Spieltag gegen Stuttgart erwarten die Indians auch am Freitag wieder eine stattliche Kulisse, wenn es gegen den Dauerrivalen aus Franken geht.

Die Gegner

Die Alligators aus Höchstadt kommen mit einer starken Vorsaison im Rücken nach Memmingen. Als Geheimtipp gehandelt, konnten sie im Vorjahr einige Favoriten, darunter auch den ECDC, mehr als nur ärgern. Mit einer nochmals verstärkten Mannschaft gelten die Panzerechsen erneut als Geheimfavorit auf die vorderen Plätze. Herausragend im Team von Trainer Nemirovsky ist vor allem Defender Jake Fardoe, der das Spiel der Franken lenkt. Anton Seewald, Jaro Neugebauer und Klavs Planic sollen für die nötigen Treffer sorgen. Bekannte Neuzugänge sind der langjährige Weidener Angreifer Martin Heinisch sowie Sergei Topol, der die letzten zwei Spielzeiten für die Indians auflief. Mit ihrer Erfahrung sollen sie dem HEC die nötige Routine und Abgeklärtheit liefern. Im Tor vertrauen die Alligators auf ein junges Duo, bestehend aus Justin Spiewok und Nico Zimmermann.

Karten für das Spiel am Freitagabend sind bereits erhältlich. Diese können online im Vorverkauf erworben werden.

Da die Partie von den Behörden als Hochsicherheitsspiel eingestuft wurde, findet wieder eine strikte Fantrennung statt, weshalb es zu längeren Wartezeiten im Bereich der Abendkasse kommen kann. Der ECDC rät daher frühzeitig anzureisen und am besten Karten bereits im Vorfeld zu erwerben.

Tickets für den Gästeblock müssen bereits im VVK geordert werden, es wird hierfür keine extra Kasse am Spieltag bereitgestellt.