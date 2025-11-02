ECDC Memmingen nach dramatsichem Sieg gegen Deggendorf weiter Spitzenreiter

Die Indians Memmingen setzten sich am KUTTER-Familientag vor 3211 Zuschauern mit 5:4 nach Penaltyschießen gegen den DSC Deggendorf durch. In einer packenden Partie behielten die Memminger am Ende die Oberhand und bleiben somit vorerst Tabellenführer in der Länderspielpause. Auch der Teddy-Bear-Toss war erneut ein voller Erfolg.

Ouderkirk und Peleikis zurück im Aufgebot

Trainerstab und Fans durften sich über die Rückkehr von Brett Ouderkirk nach Verletzung sowie das Saisondebüt von Robert Peleikis freuen. Justus Roth begann erneut im Tor der Indians. Das erste Drittel war ausgeglichen: Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, bis Curtis Leinweber einen Fehler der Memminger nutzte und Deggendorf in Führung brachte. Kurz vor Drittelende sorgte Timo Gams mit dem Ausgleich für einen echten Regen aus Kuscheltieren.

Memmingen dominiert Mitteldrittel

Im zweiten Drittel drehten die Indians auf: Eddy Homjakovs bediente Denis Fominych, der das 2:1 erzielte. In Überzahl erhöhte Brett Ouderkirk auf 3:1, bevor Markus Lillich den Puck zum 4:1 in den DSC-Kasten beförderte. Memmingen spielte nun souverän und kontrollierte das Geschehen.

Deggendorf kämpft sich zurück

Im Schlussdrittel witterten die Niederbayern Morgenluft: Ondrej Pozivil verkürzte auf 2:4, Marcel Pfänder traf in Überzahl zum 3:4. Memmingen geriet unter Druck, und Dylan Jackson markierte den Ausgleich bei herausgenommenem Torhüter kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Das Spiel musste in die Overtime, in der keine Entscheidung fiel.

Linus Svedlund sichert Zusatzpunkt im Penaltyschießen

Im anschließenden Penaltyschießen war es Linus Svedlund, der den entscheidenden Treffer erzielte. Justus Roth hielt alle Penaltys der Gäste und sicherte Memmingen den Zusatzpunkt. Mit diesem Sieg gehen die Indians als Tabellenführer in die bevorstehende Länderspielpause.

Ausblick: Nächste Spiele der Indians

Der Ligabetrieb pausiert nun aufgrund des Deutschland Cups. Danach geht es für Memmingen weiter: Am Freitag, 14.11., gastiert der ECDC bei Peiting (Spielbeginn 19:30 Uhr). Zwei Tage später empfangen die Indians den EV Lindau in der ALPHA COOLING-Arena um 18:00 Uhr.