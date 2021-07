ECDC Memmingen und Ravensburg Towerstars vereinbaren Kooperation

Der ECDC Memmingen und die Ravensburg Towerstars werden in der kommenden Saison eine Kooperation eingehen. Die Verantwortlichen beider Clubs vereinbarten eine Zusammenarbeit, durch welche mehrere Spieler mit einer Förderlizenz ausgestattet werden.

Die früheren Rivalen aus Memmingen und Ravensburg machen in Zukunft gemeinsame Sache. Der ECDC und der Zweitligist unterzeichneten einen Kooperationsvertrag für die kommende Spielzeit. Dadurch sollen mehrere Spieler mit einer Förderlizenz ausgestattet werden, um so für beide Clubs spielberechtigt zu sein. Ziel ist es, jungen Talenten möglichst viel Einsatzzeit zu verschaffen, um ihre Entwicklung voranzutreiben. Um welche Akteure es sich genau handelt, werden die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt bestimmen.

Sven Müller: „Bereits während der letzten Saison hat sich eine Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Ravensburg angebahnt. Wir freuen uns sehr, dass wir nun offiziell mit den Towerstars kooperieren werden. In den letzten Jahren haben wir in Memmingen mehrfach bewiesen, dass wir junge und talentierte Spieler fördern wollen und auch können. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport Ravensburg Towerstars: „Die Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Sven Müller sowie Trainer Sergej Waßmiller waren sehr positiv. Wir sind davon überzeugt, mit Memmingen einen sehr guten Kooperationspartner in der Oberliga Süd gefunden zu haben. Er passt nicht nur aufgrund der räumlichen Distanz, sondern verfolgt auch die gleichen sportlichen Ansprüche und Ziele wie wir.

Im Rahmen der Kooperation werden die Oberschwaben auch ein Testspiel in Memmingen bestreiten. Am 26. September kommt es zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften am Hühnerberg.

Die Indians sind derzeit auch noch in Gesprächen mit weiteren potentiellen Kooperationspartnern, um sich für die kommende Spielzeit möglichst gut aufzustellen.

mfr