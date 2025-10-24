ECDC Memmingen vor vollem Programm – Heimspiel gegen Höchstadt und Auswärts in Bad Tölz

Der ECDC Memmingen hat in den kommenden Tagen ein straffes Programm vor sich. Den Auftakt macht am Freitagabend um 20 Uhr das Heimspiel gegen den langjährigen Rivalen aus Höchstadt. Tickets für die Partie sind bereits erhältlich. Nach dem Ende der jüngsten Siegesserie wollen die Indians nun wieder punkten und die Erfolgsserie fortsetzen.

Höchstadt – ein Gegner mit Potenzial

Die Alligators aus Höchstadt hatten es dieses Jahr aufgrund des Stadionumbaus schwer, zuhause zu trainieren und zu spielen. Dennoch haben sie mit knappen Niederlagen gegen Spitzenteams aus Selb und Heilbronn sowie einem Sieg gegen Bayreuth bereits gezeigt, dass sie zu den Playoff-Aspiranten zählen. Topscorer Anton Seewald sorgt wie gewohnt für die Punkte, unterstützt von den Neuzugängen Tyler Gron und Samuel Eriksson.

Die Partie am Freitag wurde von den Behörden als Sicherheitsspiel eingestuft. Gästefans müssen den separaten Gästebereich nutzen, es gibt eigene Eingänge, Toiletten und Verpflegungsstände. Die Abendkasse ist ausschließlich für Heimfans vorgesehen; Höchstadter Fans werden gebeten, Tickets im Vorverkauf online zu erwerben.

Auswärtsspiel in Bad Tölz

Bereits am Sonntag ab 18 Uhr geht es für die Indians zum Auswärtsspiel gegen die Tölzer Löwen. Die Oberbayern sind nach dem Derbysieg gegen Garmisch in guter Form und stehen aktuell auf Platz 5. Topscorer Ludwig Nirschl und Topi Piipponen führen das Team von Trainer Axel Kammerer, das zudem mit Neuzugängen wie Alex Grossrubatscher, Toms Prokopovics und Karel Klikorka verstärkt wurde. In den letzten acht Spielen verloren die Löwen nur eines in der regulären Spielzeit.

Für die Fans der Indians wird ein Fanbus eingesetzt. Die Abfahrt ist um 15 Uhr am BBZ-Parkplatz; Anmeldungen sind telefonisch unter 0160 7856269 möglich.

Nach den Spielen gegen Höchstadt und Bad Tölz warten in den kommenden Wochen die Top-Teams aus Selb und Deggendorf auf den ECDC Memmingen. Mit einem kompletten Kader wollen die Indians ihre Erfolgsserie fortsetzen und die Fans weiter begeistern.