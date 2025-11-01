ECDC Memmingen zerlegt Riessersee – Indians übernehmen Tabellenführung

Der ECDC Memmingen setzt ein Ausrufezeichen in der Eishockey-Oberliga Süd! Mit einem klaren 9:2-Auswärtssieg beim SC Riessersee stürmen die Indians an die Tabellenspitze und reisen mit breiter Brust zurück vom Fuße der Zugspitze. Am Sonntag wartet nun das absolute Spitzenspiel gegen den punktgleichen Deggendorfer SC – und der Hühnerberg dürfte beben.

Dominanter Auftritt von Beginn an – Memmingen dreht früh auf

Die Indians bestimmten das Spiel in Garmisch von der ersten Sekunde an. Zwar ging der SCR zunächst in Führung, doch Tyler Spurgeon sorgte prompt für den Ausgleich. Kurz darauf schlug Nikita Krymskiy zu und drehte die Partie zugunsten des ECDC – 2:1 nach dem ersten Drittel.

Mittelabschnitt entscheidet das Spiel – Lillich doppelt zur Stelle

Im zweiten Drittel ließen die Memminger keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie. Felix Brassard erhöhte, bevor Markus Lillich mit einem Doppelpack auf 5:1 stellte.

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:5 kurz vor der Pause war aus Sicht der Gastgeber nur Kosmetik. Ohne ihren Topscorer Soudek hatten die Garmischer zu wenig entgegenzusetzen. Der ECDC dominierte das Geschehen, spielte abgeklärt und gnadenlos effizient.

Indians machen den Deckel drauf – Offensive in Torlaune

Auch im letzten Drittel dasselbe Bild: Memmingen im Vorwärtsgang. Chancen im Minutentakt, vier weitere Treffer und am Ende ein hochverdientes 9:2.

Für die Rot-Weißen trafen im Schlussabschnitt zweimal Eddy Homjakovs sowie Dominik Meisinger und erneut Tyler Spurgeon. Ein Statement-Sieg, der in der Liga aufhorchen lässt.

Tabellenführung und Vorfreude auf Schlager gegen Deggendorf

Durch den gleichzeitigen Punktverlust von Selb und Deggendorf ziehen die Indians an die Spitze. Nun gilt der volle Fokus dem Showdown am Sonntag am Hühnerberg.

„Wir wollen auch am Sonntagabend noch ganz oben stehen“, lautet der klare Anspruch vor dem Aufeinandertreffen mit dem punktgleichen Deggendorfer SC.

Hühnerberg bereit für das Spitzenspiel – Familientag und Teddy-Bear-Toss

Beim Heimspiel gegen Deggendorf steht der Hühnerberg vor einer vollbesetzten Arena. Das Highlight-Duell wird als KUTTER-Familientag ausgetragen, Spielbeginn ist bereits 15:30 Uhr, Hallenöffnung um 14:00 Uhr.

Zusätzlich sorgt der Teddy Bear Toss zugunsten bedürftiger Kinder für Gänsehaut-Atmosphäre. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich – und aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich frühzeitiges Sichern.

Memmingen zeigt eindrucksvoll, warum man in dieser Saison zu den Topfavoriten zählt. Dominant, eiskalt vor dem Tor und mit großem Selbstvertrauen – die Indians sind bereit fürs Gipfelduell um die Tabellenführung.

ECDC Memmingen: Roth (Flott-Kucis) – Blake, Ettwein; Svedlund, Meisinger; Kurz, Menner – Lillich, Homjakovs, Fominych; Brassard, Spurgeon, Meier; Krymskiy, Schubert, Gams.

Tore: 1:0 (7.) Stein (Roach, Colley), 1:1 (9.) Spurgeon (Brassard, Svedlund, 5-4), 1:2 (10.) Krymsiky (Schubert, Gams), 1:3 (23.) Brassard (Menner, Kurz), 1:4 (26.) Lillich (Blake, Fominych), 1:5 (29.) Lillich (Ettwein, Homjakovs), 2:5 (39.) Colley (Stein, Dibelka), 2:6 (41.) Homjakovs (Blake), 2:7 (53.) Meisinger (Brassard, Meier), 2:8 (53.) Homjakovs (Brassard, Svedlund, 5-4), 2:9 (59.) Spurgeon (Brassard, Meisinger).

Strafminuten: Riessersee 10 – Memmingen 2