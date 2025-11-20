Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
1.1 C
London
Politik & Wirtschaft
Eckpunkte für Gebäudetyp E vorgestellt

DTS Nachrichtenagentur
Der Gebäudetyp E soll das Bauen in Deutschland einfacher, günstiger und schneller machen. Das Bundesjustiz- und das Bundesbauministerium stellten am Donnerstag entsprechende Eckpunkte vor.

Eckpunkte Für Gebäudetyp E Vorgestellt
Gerüstbau für Wärmedämmung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Beim Gebäudetyp E wird auf zahlreiche Baustandards verzichtet, die gesetzlich “nicht zwingend” sind. Dadurch reduzieren sich die Baukosten. Zukünftig soll es nach den Plänen der Ministerien für Vertragsparteien einfach und rechtssicher möglich sein, einen Gebäudetyp E zu vereinbaren. Zugleich soll der Gebäudetyp E in der Praxis etabliert werden.

“Der Gebäudetyp E ist ein bisschen wie Baupreisbremse und Bauturbo in einem”, sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Bislang werde in Deutschland fast immer nach dem Goldstandard gebaut. “Dabei geht gutes und sicheres Wohnen oft auch günstiger. Nicht jeder braucht die fünfte Steckdose im Wohnzimmer.” Auch auf den Handtuchheizkörper im Bad lege nicht jeder Wert, wenn es ohnehin eine Fußbodenheizung gebe. “Mit dem Gebäudetyp-E-Vertrag wollen wir einen praktikablen Weg eröffnen, auf hohe Baustandards zu verzichten – wenn alle Vertragsparteien das wollen.”

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) ergänzte, dass man mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle. “Dazu müssen wir anders bauen und das ist der Gebäudetyp E.” Die Pilotprojekte zeigten es längst: “Fensterlüftung statt komplizierter Anlagen, weniger massive Wände, serielle Bauweise mit schlanken Konstruktionen.” Auf Standards, die nicht unbedingt notwendig seien, könne verzichtet werden, um allen Beteiligten das Planen und Bauen zu erleichtern.

