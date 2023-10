EHC Königsbrunn gewinnt intensives Testspiel gegen Klostersee

Der EHC Königsbrunn gewinnt in der heimischen Pharmpur EISARENA mit 2:1 gegen den EHC Klostersee und bleibt auch im Rückspiel siegreich. Dabei boten die Gäste einen aufopferungsvollen Fight und hielten die intensiv geführte Partie bis zum Spielende offen.

Beide Teams traten mit gut gefülltem Kader an, im Tor der Königsbrunner stand von Beginn an Stefan Vajs. Bei den Brunnenstädtern fehlten Timo Weiß, Dennis Tausend und Simon Beslic.

Von Beginn an präsentierten sich beide Teams hochkonzentriert und ließen nur wenige Chancen zu. Königsbrunn erarbeitete sich aber im Laufe der ersten zwanzig Spielminuten die besseren Möglichkeiten, doch die Grafinger Defensive hielt dicht. Die Gäste zeigten sich stark verbessert zum Hinspiel, bis Drittelende wollten jedoch keine Treffer fallen. Es war dennoch eine sehr unterhaltsame und von beiden Mannschaften hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe.

Auch nach der Pause blieb es ein intensiver Fight zweier starker Bayernliga-Teams, allerdings setzte es nun vermehrt Strafen gegen die Kontrahenten. Beide Mannschaften verpassten es aber, Kapital aus den gegebenen Überzahlsituationen zu schlagen und standen defensiv sehr gut. Zwei Minuten vor Drittelende fiel dann doch noch der erste Treffer, Hayden Trupp erzielte in Überzahl mit einem Schlagschuss von der blauen Linie das 1:0. Der bis dahin herausragend haltende Gästekeeper Philipp Hähl war bei dem verdeckten Treffer chancenlos. In Unterzahl hatten die Brunnenstädter kurz vor Abpfiff noch fast das zweite Tor nachgelegt. Mit der insgesamt verdienten Führung der Königsbrunner ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen

Im finalen Spielabschnitt blieb die Partie intensiv, die Begegnung war jedoch noch lange nicht entschieden. In der 45. Spielminute wäre Königsbrunn fast der zweite Treffer geglückt, doch Grafings Keeper Hähl entschärfte den Schuss von Julian Becher nach einem schnellen Gegenstoß. Die Partie wurde weiterhin von vielen Strafzeiten unterbrochen, beide Teams wollten den Sieg. In der 54. Spielminute legte Königsbrunn dann mitten in der Schlussoffensive der Gäste das 2:0 nach, nach Scheibenverlust der Gäste im eigenen Drittel bediente Mika Reuter Leon Hartl mit einem feinen Pass. Der zog dann einfach mal ab, sein abgefälschter Schuss ließ dem Gästekeeper keine Chance. Aber Klostersee dachte nicht ans Aufgeben, nur zwei Minuten später vergab Florian Gaschke eine Großchance. Doch der bis dahin fehlerfreie und souverän haltende Königsbrunner Keeper Vajs pflückte dessen platzierten Schuss scheinbar mühelos aus der Luft, aber nur Sekunden später erzielten die Gäste dennoch den Anschlusstreffer. Marc Bosecker tankte sich nach Scheibenverlust der Königsbrunner aus der eigenen Zone durch und netzte dann freistehend zum 2:1 ein. Danach hatten beide Mannschaften noch die Möglichkeit nachzulegen, bis Spielende fielen aber keine weiteren Treffer mehr.

Königsbrunn gewinnt nicht unverdient die sehr intensiv geführte Test-Partie gegen Klostersee. Coach Bobby Linke war insgesamt zufrieden mit der gezeigten Leistung, hatte aber auch Grund zur Kritik: „Es war heute ein gutes Bayernliga-Spiel. Beide Mannschaften haben im ersten Drittel auf einem hohen Niveau agiert, ab dem Mitteldrittel war das nicht mehr so. Da hat auch in meinen Augen die klare Linie bei den verhängten Strafen gefehlt, das hat Unruhe ins Spiel gebracht und bei beiden Mannschaften für Irritation gesorgt. Durch die vielen Strafzeiten ist leider der Spielfluss verloren gegangen. In Überzahl haben wir wieder zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht, in Unterzahl hat das aber ganz gut funktioniert. Im dritten Drittel haben wir dann zu Recht das 2:0 gemacht, verpassen es aber nachzulegen und bringen den Gegner durch einen individuellen Fehler und den daraus resultierenden Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Das war schon mal ein guter Vorgeschmack auf die kommende Saison.“

Tore: 1:0 Trupp (Sternheimer, Bullnheimer) (38.), 2:0 Hartl (Reuter) (54.), 2:1 Bosecker (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 18 EHC Klostersee 32

Zuschauer: 217

Bildmaterial: https://diz-pix.de