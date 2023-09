EHC Königsbrunn misst sich mit Oberliga-Nachrücker Stuttgart Rebels

Am Sonntag um 18 Uhr steht für den EHC Königsbrunn das nächste Spiel gegen einen Oberligisten an. Es wird ein erstes Kräftemessen mit dem frischgebackenen Aufsteiger aus Baden-Württemberg, den „Rebels“ des Stuttgarter EC.

Zuletzt erlitten die Königsbrunner eine deutliche 0:6 Niederlage gegen den EV Füssen. Allerdings muss man dieses Ergebnis richtig einordnen, da der EHC nur drei Eistrainings absolviert hatte, bevor sie ins Ostallgäu reisten. Daher hatten die Brunnenstädter Schwierigkeiten in den ersten Minuten des Spiels und kassierten alleine im ersten Drittel fünf Treffer, zwei davon in doppelter Unterzahl. An diesem Tag war gegen die spritzigen, galligen und läuferisch starken Füssener nicht mehr drin. Ab Freitag können die Königsbrunner endlich das erste Mal auf eigenem Eis trainieren, da sie bisher ins benachbarte Augsburger Stadion ausweichen mussten. Bis zum Spiel am Sonntag geht es nun ins Trainingslager und die Mannschaft ist schon sehr motiviert, gegen den Gegner aus Stuttgart anzutreten. Die Rebels spielten in der letzten Saison noch in der Regionalliga Süd West und scheiterten im Finale gegen den EHC Zweibrücken. Nachdem der EHC Königsbrunn auf den Aufstieg verzichtete und die beiden Absteiger Landsberg und Klostersee gesucht wurden, suchte der DEB dringend nach einem Nachrücker. Der Stuttgarter EC nutzte diese Gelegenheit und bewarb sich für die semiprofessionelle Oberliga Süd.