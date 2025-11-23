EHC Königsbrunn mit Arbeitssieg gegen starke Schongauer

Mit großer Moral und viel Beharrlichkeit hat sich der EHC Königsbrunn in der heimischen Arena einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen die EA Schongau gesichert. Nach einem verschlafenen Auftakt und einem frühen Zwei-Tore-Rückstand kämpften sich die Brunnenstädter eindrucksvoll zurück ins Spiel – und mussten dabei über 60 Minuten an ihre Grenzen gehen.

Schwieriger Start: Königsbrunn läuft früh hinterher

Der EHC ging personell geschwächt in die Partie. Tim Bullnheimer fehlte gesperrt, Clay Ellerbrock verletzungsbedingt. Dafür kehrte Moritz Weißenhorn nach zwei Jahren Pause in den Kader zurück. Im Tor begann Joshua Appler, während Benni Beck als Backup bereitstand.

Königsbrunn startete zwar mit viel Druck und erspielte sich gute Chancen, scheiterte aber mehrfach am glänzend agierenden Schongauer Torhüter Daniel Blankenburg. Ein Konter der Gäste brachte in der siebten Minute das überraschende 0:1. Kurz vor Drittelende folgte nach einem Scheibenverlust in Unterzahl das 0:2 – Appler parierte zunächst stark, war beim Nachschuss aber machtlos.

Nach 20 Minuten stand ein ernüchternder Rückstand auf der Uhr, der dem EHC die Richtung vorgab: Aufholen statt Aufbauen.

Doppelschlag bringt Königsbrunn zurück ins Spiel

Auch im zweiten Abschnitt tat sich der EHC anfangs schwer. Schongau hielt das Tempo hoch und forderte die Königsbrunner Defensive permanent heraus. Doch dann leitete ein stark vorgetragener Angriff die Wende ein: Nach Bullygewinn setzte Lion Stange zum Sprint an und verkürzte auf 1:2.

Nur eine Minute später nutzte Niklas Länger einen Querpass von Stefan Rodrigues eiskalt zum 2:2-Ausgleich. Königsbrunn war nun besser im Spiel, hatte weitere Topchancen, doch Blankenburg verhinderte eine höhere Ausbeute. Mit dem Unentschieden ging es ins letzte Drittel.

Rodrigues bringt die Erlösung – Brückner macht alles klar

Im Schlussabschnitt war die Spannung greifbar. Beide Teams suchten den entscheidenden Treffer, während Appler mehrfach in höchster Not rettete. In der 53. Minute fiel schließlich das umjubelte 3:2: Rodrigues setzte sich hinter dem Tor durch und traf mit viel Entschlossenheit – ein Schongauer Abwehrspieler fälschte unhaltbar ab.

Schongau riskierte in den letzten Minuten alles und nahm den Torwart vom Eis, doch dieser Schritt ging nach hinten los. Nach einem Puckverlust schickte Marc Streicher Peter Brückner auf die Reise, der in der 59. Minute ins leere Tor zum 4:2 einschob. Der umkämpfte Arbeitssieg war perfekt.

Der EHC Königsbrunn holt nach einem schläfrigen Auftakt wichtige drei Punkte, zeigt Moral und bleibt dank eines starken Mittel- und Schlussdrittels auf Kurs. Gegen kämpferisch starke Mammuts war es ein Sieg, der vor allem eines brachte: Charakter – und die Bestätigung, dass der EHC auch enge Spiele drehen kann.