Ehc Königsbrunn Mit Derbykracher Gegen Landsberg Und Schwerem Auswärtsspiel In Peißenberg

Der EHC Königsbrunn steht vor einem intensiven Wochenende in der Eishockey-Bayernliga. Am Freitag (20 Uhr) empfängt das Team von Trainer Bobby Linke die HC Landsberg Riverkings in der heimischen Pharmpur EISARENA. Nur zwei Tage später geht es auswärts weiter gegen die TSV Peißenberg Miners (Sonntag, 17:30 Uhr) – zwei echte Härtetests für den formstarken EHC.

Derbyzeit in Königsbrunn – Wiedersehen mit alten Bekannten

Das Duell mit den Riverkings verspricht Derby-Atmosphäre pur. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander – damals siegte der EHC Königsbrunn mit 6:4. Diesmal geht es um wichtige Punkte in der Bayernliga-Tabelle.

Die Landsberger starteten mit einem 5:2-Erfolg in Dingolfing in die Saison, mussten danach jedoch einige Rückschläge hinnehmen. Nach Niederlagen gegen Buchloe (3:4) und Waldkraiburg (3:7) gelang zuletzt ein wichtiger 5:4-Auswärtssieg in Peißenberg. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag musste jedoch frühzeitig abgebrochen werden – eine defekte Scheibe verhinderte die Fortsetzung.

Aktuell belegt der HC Landsberg Tabellenplatz zehn, will aber im Derby wieder Boden gutmachen. Top-Scorer ist František Wágner, der bereits vier Tore und zwei Assists verbuchen konnte. Dahinter folgt Mika Reuter – ein alter Bekannter aus Königsbrunn, der in den letzten beiden Spielzeiten noch das EHC-Trikot trug.

EHC-Trainer Bobby Linke: „Im Derby muss man niemanden extra motivieren“

EHC-Coach Bobby Linke kennt den Gegner bestens und erwartet ein hochklassiges Duell:„Wir freuen uns auf das Derby mit Landsberg und das Wiedersehen mit einigen Freunden. Trotzdem wollen wir die drei Punkte unbedingt bei uns behalten und unseren Lauf weiter fortsetzen. Im Derby muss man Niemanden extra motivieren, alle werden definitiv Vollgas geben. Wir wissen, was Landsberg spielen kann und lassen uns von deren aktuellen Achterbahnfahrt nicht blenden. Sie werden gegen uns wieder eine top Laufarbeit an den Tag legen und bis in die Haarspitzen motiviert sein.“

Sonntagsspiel in Peißenberg – Revanche für die Miners

Nur zwei Tage nach dem Derby wartet mit den Peißenberg Miners der nächste schwere Gegner. Der TSV konnte den Großteil seines Kaders halten, verlor jedoch den langjährigen Stammtorhüter Korbinian Sertl sowie Top-Stürmer Lynnden Pastachak. Neu im Team ist der US-Amerikaner Weiland Parrish, der mit fünf Toren und vier Assists aus fünf Spielen sofort überzeugte.

Mit sechs Punkten aus fünf Partien verlief der Saisonstart der Miners bislang durchwachsen. Doch vor heimischer Kulisse gelten sie als besonders stark – die lautstarke Halle in Peißenberg wird für den EHC zum echten Prüfstein.

Ein Schlüsselspieler ist Rückkehrer Dejan Vogl, der zuletzt mit fünf Scorerpunkten glänzte. Nach der bitteren Playoff-Niederlage gegen Königsbrunn in der vergangenen Saison dürfte die Motivation der Miners besonders hoch sein.

Linke über Peißenberg: „Ein Hexenkessel voller Emotionen“

Auch auf die zweite Partie blickt Bobby Linke mit Spannung:„Am Sonntag gibt es das Duell mit den Miners. Da sich an deren Kader nur punktuell etwas geändert hat, kennen wir deren Spieler genau. Es wird mit Sicherheit wieder eine Partie voller Emotionen im Hexenkessel von Peißenberg werden. Ich freue mich auf die Stimmung dort und hoffe, dass wir mit unserem Spiel den Gegner und dessen Fans in Schach halten können.“

Zwei Spiele, sechs Punkte im Visier

Für die Pinguine geht es an diesem Wochenende nicht nur um Prestige, sondern auch um wichtige Zähler im Kampf um die Spitzenplätze der Bayernliga. Mit der Unterstützung der heimischen Fans im Derby und einem konzentrierten Auftritt in Peißenberg wollen die Brunnenstädter ihren erfolgreichen Saisonstart fortsetzen.