EHC Königsbrunn mit starkem Comeback-Sieg in Finale 1 gegen Miesbach

Der EHC Königsbrunn war im Finale 1 gegen den TEV Miesbach bereits nach 20 Minuten gefühlt K. o. 0:3 lagen die Pinguine zurück, doch sie gaben nicht auf und feierten einen grandiosen Comeback-Sieg in der ausverkaufen Halle.

Dass es nicht immer ein Vorteil ist, wenn man nach einer erfolgreichen Playoff-Serie auf seinen Gegner warten muss, musste der EHC Königsbrunn am Freitag erfahren. Nachdem die Pinguine mit Peißenberg kurzen Prozess gemacht hatten, mussten sie 12 Tage auf das erste Finalspiel gegen den Hauptrunden-Gewinner TEV Miesbach warten. Während die Oberländer nach der Runde gegen Erding im Spielfluss waren, taten sich die Hausherren vor ausverkauftem Haus zu Beginn schwer. Königsbrunn verbuchte zwar ein Plus an Spielanteilen, zeigte sich im Spielaufbau aber zu schlampig und nervös. Miesbach wusste dies bereits in der 3. Spielminute durch den starken Asselin zu nutzen. Nachdem der TEV kurz vor der Pause durch einen Schlagschuss von Feuerreiter und Slavicek (bei angezeigter Strafe gegen den EHC) mit einem Doppelschlag nachlegen konnte, schienen die Brunnenstädter schon zur ersten Pause K. o.

Königsbrunn gibt nicht auf

Noch war Königsbrunn aber nicht auf die Bretter gegangen, Trainer Bobby Linke fand wohl die richtige Pausenansprache. Nach dem Seitenwechsel hatten die Pinguine die Anfangsproblem aus dem Gefieder geschüttelt und zeigten sich deutlich stabiler. Bullnheimer (27.) und Lukes (29.) brachten die Hausherren wieder heran. Spätestens nachdem Veisert in der36. Spielminute der inzwischen hochverdiente 3:3-Ausgleich gelang, war auch wieder Stimmung beim Königsbrunner Anhang angesagt.

Zweiter Lukes-Treffer krönt ein tolles Comeback

Der Gewinner der Meisterrunde war nun das bessere zweier guter Teams. Der Lohn: Prokopovics brachte Königsbrunn kurz nach der zweite Pause erstmals in Führung. Die Pinguine drückten jetzt auf die Entscheidung, den nächsten Treffer landeten aber die weiterhin abgezockten Miesbacher (49.). Bei diesem 4:4 blieb es dann schließlich auch nach der regulären Spielzeit, das erste Finale um die Bayerische Meisterschaft musste in der Zusatzschicht entschieden werden. 2:34 Minuten der möglichen zehn Minuten waren abgelaufen, ehe Lukes mit einem beherzten Distanzschuss Königsbrunn zum Sieger des ersten Duells krönte.

Der EHC Königsbrunn gewinnt in der Overtime mit 5:4 gegen den TEV Miesbach und sichert sich somit den Serienstand von 1:0. Weiter geht die Serie am Sonntag in Miesbach (18 Uhr).